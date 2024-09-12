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法官和林多有望創罕見壯舉　大谷翔平成關鍵對手

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

大聯盟例行賽進入尾聲，MVP獎項的爭奪日益激烈。紐約洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）和大都會的林多（Francisco Lindor）的優異表現，讓他們有機會創下同城球星同時獲得MVP的罕見紀錄，不過大谷翔平是林多的最大勁敵。

自1931年全美棒球記者協會開始頒發年度MVP以來，同城球星同時獲獎的情況僅發生過12次。

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歷史上獲得此榮譽的同城球星包括

年份 美國聯盟最有價球員 所屬球隊 國家聯盟最有價球員 所屬球隊
1932 Jimmie Foxx 費城運動家 Chuck Klein 費城費人
1936 Lou Gehrig 洋基 Carl Hubbell 巨人
1941 Joe DiMaggio 洋基 Dolph Camilli 道奇
1951 Yogi Berra 洋基 Roy Campanella 道奇
1954 Yogi Berra 洋基 Willie Mays 巨人
1955 Yogi Berra 洋基 Roy Campanella 道奇
1956 Mickey Mantle 洋基 Don Newcombe 道奇
1959 Nellie Fox 白襪 Ernie Banks 小熊
2000 Jason Giambi 運動家 Jeff Kent 巨人
2002 Miguel Tejada 運動家 Barry Bonds 巨人
2014 Mike Trout 天使 Clayton Kershaw 道奇
2019 Mike Trout 天使 Cody Bellinger 道奇

賈吉和林多若能同時獲獎，將成為史上第13次。值得一提的是，近兩次同城球星獲獎的紀錄，都是由洛杉磯的球員創下。2019年由天使楚奧特（Mike Trout）與道奇貝林傑（Cody Bellinger）獲獎，2014年則是楚奧特和道奇的克蕭（Clayton Kershaw）。

今年，賈吉的表現亮眼，目前是美聯MVP的領跑者，有望拿下生涯第二座年度MVP。他的最大競爭者是皇家游擊新星小惠特（Bobby Witt Jr.）。

另一方面，林多在國聯的表現也相當出色，不過大谷翔平呼聲較高，日前公布的大聯盟模擬票選，大谷翔平獲得第1名，已經連續4個月保持榜首。林多則以9張第一名選票，排名在國聯第2。

▲▼洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）連5場未開轟。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）連5場未開轟。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大聯盟MVP紐約賈吉林多大谷翔平

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