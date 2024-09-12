光芒烏薩卡觸身球引發衝突　大聯盟懲處禁賽3場、教頭禁1場

Benches have cleared at CBP ???? pic.twitter.com/hfMWbocLNn — NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) September 11, 2024

實習記者李立祥／綜合報導

昨天上演「衝突大場面」的費城與光芒之戰，大聯盟今（12）公布懲處，投出觸身球的光芒後援烏薩卡（Edwin Uceta）遭禁賽3場，光芒總教練凱什（Kevin Cash）也被禁賽1場，而且都要另外繳交罰款。

烏薩卡昨天在8局下對費城人打者卡斯提拉諾（Nick Castellanos）投出96.2英里（約154.8公里）觸身球引發衝突，2隊上演「板凳清空」大場面，場上出現激烈對峙，烏薩卡也隨即遭到驅逐出場。

「這種情況發生後，這樣的處理是正常的，發生的事已經發生了。」烏薩卡得知禁賽後表示，「我尊重大聯盟的決定，並且會繼續努力，以強勢表現結束這個賽季。」

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同時，烏薩卡也否認對卡斯提拉諾故意觸身球，表示只是想用速球進攻內角，而且當時翻譯發生錯誤，將他的速球說成變速球，因此他也想為賽後錯誤的翻譯做出澄清，「我想用內角速球做好配球基礎，這樣我的變速球效果會更好，昨天的話被錯譯了，所以我想為此道歉並澄清一下。」

在這場事件中，卡斯提拉諾對烏薩卡的行為表示強烈不滿，並形容烏薩卡的舉動像是「2歲小孩發脾氣」。費城人哈波（Bryce Harper）當時也相當憤怒，從二壘走向投手丘並對著烏薩卡大喊，光芒卡波列洛（Jose Caballero）趕緊上前勸阻，談到事發當下，卡波列洛表示，「我當時只是想攔住哈波避免場面失控，局勢已經很混亂了，我不希望變得更糟。」

▲卡斯提拉諾（Nick Castellanos）遭觸身球後相當不爽。（圖／達志影像／美聯社）