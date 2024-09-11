張志豪致勝安率兄弟1比0勝桃猿　全年第一魔術數字亮燈

▲猛登 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／桃園報導

中信兄弟11日作客樂天桃猿，兩隊形成投手戰。打完9局仍是0比0，比賽進入延長賽，為本季第19場延長賽。張志豪10局致勝安，率隊1比0完封桃猿，點亮全年戰績第一名的魔術數字。

兄數字弟先發投手猛登一直到第7局才中斷「無安打」。梁家榮、林泓育相繼敲安突破封鎖，不過朱育賢觸擊失敗，下一棒林智平代打也擊出雙殺，桃猿瓦解大好攻勢機會。

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黃子鵬上一場對兄弟已經要追溯到4月5日，當時先發6局失4分吞敗；今天是本季第2次對戰，表現判若兩人，投到8局也只被王威晨、岳東華擊出安打，沒有任何四壞球保送，飆出7次三振。

兩隊打完8局仍是0比0。黃子鵬續投，江坤宇纏鬥至滿球數，擊出三壘強勁平飛球，三壘手梁家榮美技攔接，岳東華擊出安打，王政順保送，宋晟睿犧牲短打護送跑者進佔得點圈，陳俊秀代打擊出右外野飛球，兄弟無功而返。

多虧隊友守備幫忙，黃子鵬9局安全下庄，此戰投出本季代表作，先發9局用102球，只被擊出3支零星安打，無失分，繼2021年4月15日對味全龍之戰，再次投到9局。

9局下，兄弟換投吳俊偉，讓桃猿打者三上三下，包括連飆2K。

比賽進入10局突破僵局，陳冠宇登板，保送首名打者陳子豪，形成一二壘有人，許基宏擊出中左外野飛球，馬傑森迅速後退接殺，王威晨保送上壘，兄弟首次攻佔滿壘，張志豪滿球數對決適時掃出安打，助隊先馳得點。

陳冠宇僅解決1人後退場，桃猿換投莊昕諺，阻止兄弟再下一城。

10局下，呂彥青登板，朱育賢擊出滾地球，跑者上三壘，余德龍擊出游擊滾地球出局，林承飛擊出飛球出局。