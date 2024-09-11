快訊／傷勢不影響戴資穎「速勝」！23分鐘輕鬆晉級香港賽16強

▲台灣球后戴資穎。（圖／badminton photo提供）

記者簡名杉／綜合報導

「台灣球后」戴資穎在結束台北公開賽賽程後，本週隨即出征超級500系列的香港公開賽，雖然膝傷仍未完全康復，但身為頭號種子的她，首戰仍僅花23分鐘就以21比10、21比12直落二打下美國女將魯絲莉(Isabelle Rusli)，16強門票輕鬆到手。

戴資穎上週於台北公開賽止步8強，無緣將賽史冠軍紀錄推進到第6座，而在本週展開的香港公開賽，手握三座冠軍的小戴，與中國好手韓愛萍、謝杏芳，韓國好手方銖賢共同保持賽史紀錄，若她能在本屆比賽打下第四冠，將會獨居香港賽史上最多女單冠軍的選手。

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▲台灣球后戴資穎。（圖／badminton photo提供）

身為女單頭號種子的戴資穎，本屆賽事首戰遭遇目前世界排名227名的美國選手魯絲莉，這是兩人生涯首度對決，兩人首局前段一度糾纏，但在8比8平手之後，戴資穎一路強攻，僅花9分鐘就以21比10拿下首局。

次局小戴依舊從頭領先到尾，雖然曾被對手追到5比6的1分領先，但她隨即連拿4分，將比數拉開，最終也僅花14分鐘就以21比12奪下第二局，輕鬆用23分鐘拿下香港賽16強門票。

▲台灣球后戴資穎。（圖／badminton photo提供）