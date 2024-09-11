李哲輝、楊博軒晉級香港賽16強　男雙年終賽積分高居第2

▲台灣男雙「李楊配」李哲輝、楊博軒。（圖／VCG）

記者游郁香／綜合報導

世界第10的台灣男雙組合李哲輝、楊博軒，3天前才在台北公開賽冠軍戰擊敗「自家人」江建葦、吳軒毅封王，雙方隨即又在今(11)日的超級500系列香港公開賽首輪碰頭，「李楊配」最終花費36分鐘，就以21比18、21比16勝出，晉級男雙16強，下一戰將與世界第91的印尼組合爭8強。

李哲輝、楊博軒本季狀態火燙，在年初的超級300系列德國公開賽、上周的台北公開賽封王，超級750系列法國公開賽拿下亞軍，超級1000系列全英公開賽、亞錦賽也都打進4強，今年已收穫2冠1亞，穩居世界第10。

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▲台灣男雙「李楊配」李哲輝、楊博軒。（圖／VCG）

「李楊配」今日出戰香港賽首輪，位列大會第4種子的他們，再次與台北賽決賽的對手、世界第36的「自家人」江建葦、吳軒毅狹路相逢，最終以21比18、21比16直落2挺進16強，收下國際賽對戰2連勝，下一場要交手世界第91的印尼組合毛拉納(Bagas Maulana)、卡爾南多(Leo Rolly Carnando)，爭搶8強門票。

值得一提的是，李哲輝、楊博軒在年終賽積分榜也名列前茅，他們本周以積分67350竄升第2，僅次於中國何濟霆、任翔宇的75850分。