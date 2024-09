凱恩上演梅開二度　生涯第100場效力英格蘭達陣

▲凱恩(Harry Kane)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024年歐國聯B組第二輪賽事由英格蘭主場交手芬蘭,英格蘭靠著隊長凱恩(Harry Kane)單場上演梅開二度的好表現,以2比0擊敗芬蘭;而這場比賽也是凱恩生涯第100場為英格蘭國家隊效力的比賽,別具意義。

100 caps. Beyond what I dreamed of as a kid. So proud and I loved being able to share it with my family. ???????????????? pic.twitter.com/xE3ddWJoak [廣告]請繼續往下閱讀... September 10, 2024

上半場雙方幾次進攻最終都無功而返,以0比0進入間歇;下半場第57分鐘,主場英格蘭率先發動攻勢,凱恩持球後以一記右腳吊射幫助球隊打破僵局,英格蘭1比0領先。

第76分鐘凱恩再次突破芬蘭後防,右腳大力起腳讓芬蘭門將赫拉德基(Lukas Hradecky)完全沒有防守機會,終場英格蘭就靠著這兩球以2比0帶走勝利,2勝0敗排在小組第2。

Harry Kane wears gold boots and scores twice to mark his 100th #England cap in a 2-0 victory against Finland for the UEFA Nations League 2024/25 League match at Wembley Stadium in London. : Justin Setterfield - The FA, @MichaelRegan - The FA, @marcsatkins #NationsLeaugue #Kane pic.twitter.com/wXIiovwEWi — Getty Images Sport (@GettySport) September 10, 2024

「這對我來說是一個重要的夜晚,真的很自豪,我想進球並幫助球隊,每當你受到懷疑時,你就會更渴望證明別人錯了,」凱恩賽後高興說。

Harry Kane is wearing gold boots to mark his 100th England game ????????????????????????pic.twitter.com/AY0U22slK8 — B/R Football (@brfootball) September 10, 2024

凱恩生涯第100次代表英格蘭國家隊出賽,成為第10位達到這一里程碑的男子球員,也是自2014年魯尼(Wayne Rooney)以來第一位達成這一里程碑的男子球員。凱恩說,「我很自豪能夠代表國家隊出場100場。」