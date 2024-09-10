丁冠皓打出夏季聯賽代表作！對決老東家夢想家不去多想

▲台啤雲豹前鋒丁冠皓。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／台北報導

台啤雲豹前鋒丁冠皓今(10)日於對決中信特攻的夏季聯賽打出轉隊代表作，全場飆進三記三分彈，砍下15分、5籃板、2助攻、3抄截、2阻攻成績，幫助雲豹以79比75氣走特攻，新賽季雲豹跟老東家夢想家都將歸屬在TPBL，但丁冠皓表示不會去多想跟老東家的對決，「一場一場來，穩扎穩打比較重要。」

丁冠皓雖在夏季聯賽出場時間不少，但在前幾場出賽都沒有太亮眼發揮，他透露自己當時有點綁手綁腳，幾次出手不進就直接沒信心，此役因為隊友呂濟而受傷得到先發機會，所以他提醒自己空檔來了就要更有信心，也很開心都有把握住。

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上賽季在夢想家出賽機會並不多，休賽季轉隊到雲豹後，丁冠皓馬上受到重用，「教練團跟書哥(營運長顏行書)給我很大的機會去嘗試，我練球的時候可能哪裡做不好，他們也會馬上跟我講我該怎麼做、該怎麼傳、該怎麼去處理球，我很高興我能在比賽中做到。」

對於夏季聯賽幾場比賽下來，丁冠皓自認自己的信心得到不小提升，但他也希望自己在擋拆後的處理球以及基本的傳球策應可以做得更好，希望未來在場上的位置能從三、四號前鋒的位置往上打到後衛，獲得更多出賽機會。

新賽季就有機會跟老東家夢想家交鋒，丁冠皓不去想太多，「我覺得一場一場來吧，不要想說對夢想家就要硬硬去得分、硬去幹嘛幹嘛，我覺得一場一場來，然後穩扎穩打比較重要。」