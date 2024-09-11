2枚奧運金牌之間僅拿1冠　名球評克媽：凸顯麟洋配的偉大

▲麟洋配完成奧運金牌2連霸壯舉。 （圖／中華奧會提供）

記者游郁香／綜合報導

台灣「黃金男雙」成員李洋上周舉行退休儀式，英國名球評「克媽」克拉克(Gill Clark)特別撰寫長文點出「麟洋配」的偉大之處，大讚他們擁有與費德勒(Roger Federer)和林丹等傳奇一樣「稀有」的能力，在兩枚奧運金牌之間僅拿下1冠，凸顯他們在最重要的體育舞台發揮最佳水準的能力。

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▲黃金男雙李洋、王齊麟。（圖／中華奧會提供）

克媽直言，許多運動員都擁有高超的技術，有潛力能贏得比賽，但能夠在壓力和對成功的渴望下控制緊張情緒，並在關鍵時刻有超常發揮，是稀有而珍貴的，高球名人堂球星老虎伍茲(Tiger Woods)、瑞士網壇天王費德勒、羽球傳奇林丹都體現了這種能力。

▲黃金男雙李洋、王齊麟。（圖／中華奧會提供）

「儘管林丹的超級賽冠軍數量不及他的朋友兼對手李宗偉的一半，但他在大型賽事中的戰績無人能及，包辦2枚奧運金牌、2枚亞運金牌和5座世界冠軍。」

克媽大讚在巴黎奧運完成金牌2連霸的「麟洋配」，也擁有在關鍵時刻提升表現的能力，並列出兩人締造的3項「神紀錄」來印證這一點。

1. 從未在500等級或以上的世界巡迴賽決賽中失利

2. 第1對在世界巡迴賽年終賽、1000等級、750等級、500等級和300等級都奪冠的男子雙打組合

3. 第1對連續贏得兩枚奧運金牌的男子雙打組合

▲麟洋配。（圖／記者湯興漢攝）

克媽特別提到，「在兩屆奧運金牌之間僅獲得一座冠軍的事實，凸顯了他們在最重要的體育舞台上發揮最佳水準的能力。」

麟洋配在東京奧運摘金後，陷入長達2年的低潮，僅在去年的日本公開賽登頂，本屆巴黎奧運開打前，他們並不被看好，卻從死亡之組突圍，以跨屆12連勝之姿完成奧運金牌2連霸，在最高殿堂繳出最精彩的表現。

對李洋選擇急流勇退，克媽有些感傷，她給李洋極高的評價，不僅在前場表現出色，還是一位防守高手，且總是尊重他人、謙虛自省。

她表示，麟洋配激勵了整個世代的台灣男雙選手，「在今天公布的世界排名中，中華台北有14對位列前100名的男雙選手，這一數量等於印尼(8對)和丹麥(6對)的總和。」她最後不忘祝福李洋「退休生活愉快」。

▲李洋（左）在台北公開賽結束後告別選手生涯，不過仍會參加年終賽。（圖／台北羽球公開賽提供）