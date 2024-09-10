詹皇願為他降薪！迪羅臣自爆今夏考慮過湖人　最終選國王原因曝

記者游郁香／綜合報導

今夏自由市場開啟後，湖人原有意網羅第3巨頭，傳出天王詹姆斯(LeBron James)願為了幾名「理想隊友」降薪，曾被紫金大軍「晃點」的資深砍將迪羅臣(DeMar DeRozan)也是其中之一。迪羅臣近日在節目上自爆，他確實考慮過加盟湖人、快艇和七六人等4隊，但最終他覺得國王比較適合自己。

剛度過35歲生日的迪羅臣過去3季在公牛2度入選全明星賽，是陣中表現最穩定的球星，上季仍有場均24分，5.3助攻和4.3籃板的優異數據。來自加州的他曾經很渴望回洛杉磯打球，2021年夏天，他一度以為自己將披上紫金戰袍，最終湖人簽下的卻是衛斯布魯克(Russell Westbrook)，讓他大傻眼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲詹姆斯、迪羅臣。（圖／CFP）

湖人今夏曾試圖網羅第3巨頭，詹姆斯的御用記者溫德霍斯特(Brian Windhorst)披露，迪羅臣也在詹皇的「願望清單」上。不過迪羅臣最終選擇與國王簽下3年價值7400萬美元(約23.8億台幣)的合約，他近日在頂尖搖擺人喬治(Paul George)的播客節目上談到自己的決定。

「我只是想尋找能以高水準贏球的機會，無論那會是在哪裡。」迪羅臣說，「國王出現了，他們表現出真正的興趣。當我靜下心來仔細看看和分析這支球隊時，我看到的是一些出色的球員和一位偉大的教練。我總記得過去幾年，每當看到他們點亮那該死的光束並贏球的時刻。」

▲資深砍將迪羅臣。（圖／CFP）

迪羅臣說，國王是渴望勝利的隊伍，讓他想成為沙加緬度的一分子，「當我看到這一切時，我覺得這很合適。」他新賽季將與國王一哥福克斯(De'Aaron Fox)、明星長人薩波尼斯(Domantas Sabonis)聯手。

迪羅臣透露，他今夏還考慮過另外4支球隊，包括喬治的新東家七六人、湖人、快艇和熱火，「這些球隊，毫無疑問，都是我認真考慮的選項。」