C羅啟發了我！　凱恩將第100次代表英格蘭國家隊出賽

▲凱恩(Harry Kane)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

近期歐國聯賽事火熱開打,英格蘭國家隊隊長凱恩(Harry Kane)在受訪時就表示自己目前正處於「身體和精神的巔峰」,隨後凱恩提到在人生邁出足球第一步是受到葡萄牙傳奇名將C羅(Cristiano Ronaldo)的啟發,希望能夠效法C羅在三十多歲時還能繼續踢球。

| Harry Kane on Cristiano Ronaldo:



"Watching Cristiano Ronaldo score his 901st goal yesterday and seeing him compete at 39 years old INSPIRES ME to compete for as long as possible..." pic.twitter.com/apth9fdXNO [廣告]請繼續往下閱讀... September 9, 2024

「昨天(台灣時間9日)看到C羅踢進了他生涯第901顆進球,看到他在38、39 歲的年紀參加比賽,這激勵我盡可能長時間的踢球,」凱恩說。

而明天,三獅軍團要在主場交手芬蘭進行歐國聯第二輪的比賽,凱恩將第100次代表英格蘭國家隊出場,成為第10位達到這一里程碑的男子球員,也是自2014年魯尼(Wayne Rooney)以來第一位實現這一里程碑的男子球員。

為了紀念這一里程碑,目前英格蘭歷史最佳射手、攻進66球的凱恩,明天開賽前的特別儀式上將被授予金帽。

「我喜歡這場比賽,我喜歡代表英格蘭隊勝過一切,我不希望比賽很快結束,對我來說,這就是繼續進步,在英格蘭隊球衣和俱樂部層面上保持穩定,誰知道會怎麼樣呢? 」凱恩說道,「我可以獲得很多上限或目標,但我渴望更多,並決心不斷突破界限」。

「這在很長一段時間內表現出了極大的一致性,其他一些實現這一目標的球員都是我們有史以來最偉大的球員,這是我真正興奮的事情,我將讓我的家人在在那裡享受這一刻當然,當我退休的時候,我會非常自豪地回顧這一時刻」。

Harry Kane is inspired by Cristiano Ronaldo to continue playing for as long as he can pic.twitter.com/hrl4FtStNx — ESPN UK (@ESPNUK) September 9, 2024

最後凱恩被問及他個人是否認識C羅時,凱恩回答道,「不,但我在不同的活動中看過他幾次,雖然不熟識但他是一個我在成長過程中仰慕的人,梅西(Lionel Messi)也是。」

「當我進入青少年時期時,也許當我進入足球界並且真正想要提高並變得更好時,他們正處於巔峰時期,而不僅僅是當我熱愛足球時,他們倆都對我來說是靈感。」