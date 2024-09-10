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C羅啟發了我！　凱恩將第100次代表英格蘭國家隊出賽

▲凱恩（Harry Kane）。（圖／達志影像／美聯社）

▲凱恩（Harry Kane）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

近期歐國聯賽事火熱開打，英格蘭國家隊隊長凱恩（Harry Kane）在受訪時就表示自己目前正處於「身體和精神的巔峰」，隨後凱恩提到在人生邁出足球第一步是受到葡萄牙傳奇名將C羅（Cristiano Ronaldo）的啟發，希望能夠效法C羅在三十多歲時還能繼續踢球。

「昨天（台灣時間9日）看到C羅踢進了他生涯第901顆進球，看到他在38、39 歲的年紀參加比賽，這激勵我盡可能長時間的踢球，」凱恩說。

而明天，三獅軍團要在主場交手芬蘭進行歐國聯第二輪的比賽，凱恩將第100次代表英格蘭國家隊出場，成為第10位達到這一里程碑的男子球員，也是自2014年魯尼（Wayne Rooney）以來第一位實現這一里程碑的男子球員。

為了紀念這一里程碑，目前英格蘭歷史最佳射手、攻進66球的凱恩，明天開賽前的特別儀式上將被授予金帽。

「我喜歡這場比賽，我喜歡代表英格蘭隊勝過一切，我不希望比賽很快結束，對我來說，這就是繼續進步，在英格蘭隊球衣和俱樂部層面上保持穩定，誰知道會怎麼樣呢？ 」凱恩說道，「我可以獲得很多上限或目標，但我渴望更多，並決心不斷突破界限」。

「這在很長一段時間內表現出了極大的一致性，其他一些實現這一目標的球員都是我們有史以來最偉大的球員，這是我真正興奮的事情，我將讓我的家人在在那裡享受這一刻當然，當我退休的時候，我會非常自豪地回顧這一時刻」。

最後凱恩被問及他個人是否認識C羅時，凱恩回答道，「不，但我在不同的活動中看過他幾次，雖然不熟識但他是一個我在成長過程中仰慕的人，梅西（Lionel Messi）也是。」

「當我進入青少年時期時，也許當我進入足球界並且真正想要提高並變得更好時，他們正處於巔峰時期，而不僅僅是當我熱愛足球時，他們倆都對我來說是靈感。」

關鍵字： 足球英格蘭凱恩C羅

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