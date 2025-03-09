燈光秀秒變演唱會！曾峻岳驚訝球迷大合唱　直呼很酷、有氣勢！

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將「火球男」曾峻岳在經典賽資格賽守住最後一局，回到母隊後9日迎接第一次實戰登板，球團特別安排在他登場時上演「燈光秀」，伴隨登場曲五月天《將軍令》的旋律閃爍，曾峻岳感受特別不同，還直呼聽到好多球迷一起合唱。

悍將在主場全面建置具備演唱會等級燈光效果的「LED燈光控制系統」，曾峻岳9局上登場時，首次測試燈光秀，燈光閃爍超過1分鐘，在曾峻岳登上投手丘時，也還沒停止。他說，「今天算是測試，例行賽開始還會再做調整。」

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▲曾峻岳。（圖／富邦悍將提供）

「很有氣勢！」曾峻岳談到初體驗的感想，「第一次看到上場的燈光秀。他們還在找最適合的時間點。有發現問題還可以再做修正。」他說，「比較不一樣，之前我的登場曲沒人唱，現在都有人唱，很大聲我嚇到，也很開心。」

從經典賽資格賽結束第一次登板，還在進行調整，尤其是比賽用球不同大小的問題。他說，「資格賽的球比較大顆，不管是直球、變化球都需要找回手感，今天給自己的課題是變化球，內容還可以接受。使用比較小顆的球還需要找出舒服投球的感覺。」

為了經典賽資格賽提前「開機」，結束任務後則必須面對開季，他說，「打完比賽，教練希望我們放鬆，但我在做重訓、恢復等加強很多，該進牛棚就進牛棚，持續調整中。」