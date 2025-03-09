運動雲

>

燈光秀秒變演唱會！曾峻岳驚訝球迷大合唱　直呼很酷、有氣勢！

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將「火球男」曾峻岳在經典賽資格賽守住最後一局，回到母隊後9日迎接第一次實戰登板，球團特別安排在他登場時上演「燈光秀」，伴隨登場曲五月天《將軍令》的旋律閃爍，曾峻岳感受特別不同，還直呼聽到好多球迷一起合唱。

悍將在主場全面建置具備演唱會等級燈光效果的「LED燈光控制系統」，曾峻岳9局上登場時，首次測試燈光秀，燈光閃爍超過1分鐘，在曾峻岳登上投手丘時，也還沒停止。他說，「今天算是測試，例行賽開始還會再做調整。」

▲▼曾峻岳。（圖／富邦悍將提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲曾峻岳。（圖／富邦悍將提供）

「很有氣勢！」曾峻岳談到初體驗的感想，「第一次看到上場的燈光秀。他們還在找最適合的時間點。有發現問題還可以再做修正。」他說，「比較不一樣，之前我的登場曲沒人唱，現在都有人唱，很大聲我嚇到，也很開心。」

從經典賽資格賽結束第一次登板，還在進行調整，尤其是比賽用球不同大小的問題。他說，「資格賽的球比較大顆，不管是直球、變化球都需要找回手感，今天給自己的課題是變化球，內容還可以接受。使用比較小顆的球還需要找出舒服投球的感覺。」

為了經典賽資格賽提前「開機」，結束任務後則必須面對開季，他說，「打完比賽，教練希望我們放鬆，但我在做重訓、恢復等加強很多，該進牛棚就進牛棚，持續調整中。」

關鍵字： 富邦悍將曾峻岳燈光秀棒球體育影音

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

徐若熙右大腿傷勢無法趕上開季　葉總曝最新狀況：還沒辦法牛棚

徐若熙右大腿傷勢無法趕上開季　葉總曝最新狀況：還沒辦法牛棚

詹皇比賽中怒嗆「別碰我兒子」　美名嘴：很多NBA球員不理我了

詹皇比賽中怒嗆「別碰我兒子」　美名嘴：很多NBA球員不理我了

亞錦棒球賽9月平潭開打　湯登凱接掌中華隊兵符

亞錦棒球賽9月平潭開打　湯登凱接掌中華隊兵符

新莊球場升級首公開！6大亮點一次看：全台首座混合草皮球場　

新莊球場升級首公開！6大亮點一次看：全台首座混合草皮球場　

快訊／HBL綠色奇蹟再現！　松山高中勇奪隊史第7冠

快訊／HBL綠色奇蹟再現！　松山高中勇奪隊史第7冠

快訊／北一女中奪HBL第3冠　彭郁榛飆30分寫隊史首度2連霸

快訊／北一女中奪HBL第3冠　彭郁榛飆30分寫隊史首度2連霸

快訊／林書豪無私傳球！蘇士軒關鍵三分　新北國王逆轉奪東超季軍

快訊／林書豪無私傳球！蘇士軒關鍵三分　新北國王逆轉奪東超季軍

「野生女神」李雅英驚喜現身新莊　合體李珠珢直呼：很期待！

「野生女神」李雅英驚喜現身新莊　合體李珠珢直呼：很期待！

希本紛爭、新團長Matt休息室事件　台鋼完整聲明澄清

希本紛爭、新團長Matt休息室事件　台鋼完整聲明澄清

去年邀請混血費爾柴德打經典賽　曾總：會帶來很大幫助

去年邀請混血費爾柴德打經典賽　曾總：會帶來很大幫助

雲云科技董座砍殺技術長後自傷！　「口吐鮮血」送醫畫面曝

熱門新聞

徐若熙右大腿傷勢無法趕上開季　葉總曝最新狀況：還沒辦法牛棚

詹皇比賽中怒嗆「別碰我兒子」　美名嘴：很多NBA球員不理我了

亞錦棒球賽9月平潭開打　湯登凱接掌中華隊兵符

新莊球場升級首公開！6大亮點一次看：全台首座混合草皮球場　

快訊／HBL綠色奇蹟再現！　松山高中勇奪隊史第7冠

快訊／北一女中奪HBL第3冠　彭郁榛飆30分寫隊史首度2連霸

讀者回應

﻿
2025WBC資格賽-賽程圖表

熱門新聞

1徐若熙右大腿傷勢無法準時開季　葉總曝最新狀況「還無法牛棚」

2遭詹皇怒嗆　名嘴：很多NBA球員不理我

3亞錦賽9月開打　湯登凱接中華隊

4新莊球場創首例！6大亮點一次看

5HBL綠色奇蹟　松山勇奪隊史第7冠

最新新聞

1松山菜鳥教頭奪冠　向黃萬隆喊我愛您

2奪冠轟大三元　松山劉程恩奪本屆MVP

3台灣史上最佳！領航猿奪東超亞軍

4HBL綠色奇蹟　松山勇奪隊史第7冠

5燈光秀秒變演唱會！曾峻岳驚訝球迷大合唱

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

夾一口空氣餵寶寶 他細品後用奶音回：拜拜

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366