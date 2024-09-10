悍將與《Monster Hunter Now》跨界合作　好樂派對21、22日登場　

▲▼富邦悍將「好樂派對」主題日將在9月21、22日登場，與《Monster Hunter Now》跨界合作 。（圖／富邦悍將提供）

記者歐建智／綜合報導

富邦悍將「好樂派對」主題日將在9月21、22日登場，與《Monster Hunter Now》進行跨界合作，把新莊棒球場打造成狩獵世界。

《Monster Hunter Now》是由Niantic 和 CAPCOM 共同合作下開發的魔物獵人系列手遊，一款可以在現實世界裡體驗《魔物獵人》系列樂趣的遊戲。玩家化身獵人，踏上冒險之旅狩獵現實世界中出現的魔物。

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富邦悍將在主題日兩天球場將有《Monster Hunter Now》主題牆，入場即贈聯名扇子，並有專屬攤位活動，完成任務即贈Monster Hunter Now運動毛巾、限量資料夾、富邦悍將聯名紀念棒球、棒球帽。

活動時段還可和Fubon Angels和實況主綠寶、啾啾一起組隊狩獵魔物!以及眾多好康活動等你來參加，21日賽前更邀請 《Monster Hunter Now》遊戲製作人菅野千尋來到新莊為悍將開球，

悍將「好樂派對」特別舉辦「百變之星爭霸戰」，歡迎球迷先將自己的變裝投稿報名參加預選，即日起開放報名，至9月18日中午12點截止收件，通過預選的10名參賽者將在22日15點30分賽前舞台活動，由Fubon Angels與悍將應援團進行百變之星決選，獲獎者將有機會獲得悍將球員實戰簽名球衣、全隊簽名大球等豐富好禮。