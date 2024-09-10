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戴資穎小跌到世界第4！香港賽首輪對手出爐　16強恐台灣內戰

▲台北羽球公開賽，戴資穎。（圖／台北羽球公開賽提供）

▲台灣一姐戴資穎。（圖／台北羽球公開賽提供）

記者游郁香／綜合報導

台灣球后戴資穎本周世界排名小跌到第4，她本周預計出戰超級500系列香港公開賽，首輪對手是從資格賽脫穎而出的美國女將魯絲莉(Isabelle Rusli)，雙方過去沒交手過，順利過關的話，16強可能上演「台灣內戰」，對上世界第24的宋碩芸。

戴資穎上周最後一次參加台北公開賽，她堅持帶著雙膝傷勢上陣，希望台灣球迷能在自家欣賞她的比賽，不過她已無法承受再次受傷，只能以保守的打法應戰，最終止步8強，無緣賽史第6冠，本周世界排名下滑1個名次，被遭逢嚴重膝傷的西班牙前球后馬琳(Carolina Marin)「超車」，小跌到世界第4。

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戴資穎本周預計出戰超級500系列香港公開賽，這將是她今年首度參加500等級賽事，由於世界球后安洗瑩、中國一姐陳雨菲持續高掛免戰牌，小戴榮膺女單頭號種子，首輪對手確定是從資格賽脫穎而出的美國選手魯絲莉，兩人將展開生涯首次對決。

▲「台灣球后」戴資穎出賽台北羽球公開賽。（圖／記者簡名杉攝）

▲「台灣球后」戴資穎。（圖／記者簡名杉攝）

根據女單籤表，戴資穎首戰若順利過關，16強賽可能就會上演「台灣內戰」，碰上世界第24的自家人宋碩芸，或是再對到上周擊敗她的世界第31印尼小將瓦爾達尼(Putri Kusuma Wardani)。

男單部分，台灣一哥周天成位列第6種子，首輪對手將是從今日資格賽出線的選手；「羽球王子」王子維首戰就是場硬仗，要強碰世界第7的「印尼柯震東」克里斯提(Jonatan Christie)。

「麟榤配」王齊麟、邱相榤則將迎來搭檔後第3站賽事，兩人先前在超級750系列日本公開賽止步16強，超級500系列南韓公開賽則挺進4強，這次香港賽首輪對手也是從資格賽晉級的組合，目前還未出爐。

▲周天成。（圖／台北羽球公開賽提供）

▲台灣一哥周天成。（圖／台北羽球公開賽提供）

關鍵字： BWF羽球戴資穎周天成王齊麟

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