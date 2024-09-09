莊智淵頂替傷退的奧恰洛夫參賽！　澳門冠軍賽首輪對中國小將

Chuang Chih-Yuan steps up to the #WTTMacao plate



He replaces Dimitrij Ovtcharov, who has withdrawn due to injury. Wishing him a speedy recovery #WTTChampions #TableTennis pic.twitter.com/KPlhi6H4Qa — World Table Tennis (@WTTGlobal) September 8, 2024

記者游郁香／綜合報導

連打了6屆奧運的「桌球教父」莊智淵確定參加2024年澳門冠軍賽，根據WTT官方消息，由於德國名將奧恰洛夫(Dimitrij Ovtcharov)因傷退賽，由已是待退狀態的莊智淵頂替參賽，首輪將對上排名在百名之外的中國23歲選手徐瑛彬，雙方將在11日交手。

莊智淵在巴黎奧運後宣布將卸下球員身份，既定賽事仍會完成，包括俱樂部的簽約場次，以及後續一些「被動邀請」的大獎賽事，「受邀的話，還是會去參加不過基本上是不會像之前那樣練習。」

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▲桌球教父莊智淵。（圖／達志影像／美聯社）

莊智淵原本不在WTT澳門冠軍賽參賽名單上，不過昨晚傳出德國名將奧恰洛夫因傷退賽，WTT宣布奧恰洛夫的空缺由莊智淵頂替。高齡43歲的莊智淵仍名列世界第39，他32強賽的對手是世界第164的中國選手徐瑛彬，若順利過關，16強賽應該就會碰上尋求男單3連霸的中國「球王」王楚欽。

台灣一哥林昀儒則會在明(10)日下午2點迎來首場賽事，他位列男單第5種子，32強的對手是世界第24的丹麥一哥格羅特(Jonathan Groth)，兩人今年曾在仁川冠軍賽首輪交手，當時「小林同學」以直落3勝出。

若首輪順利過關，林昀儒16強賽要對上世界第23瑞典好手卡爾伯格(Anton Kallberg)與「非洲天王」阿魯納(Quadri Aruna)之間的勝方。

▲台灣桌球一哥林昀儒（圖／達志影像／美聯社）