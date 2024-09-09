金牌拳后林郁婷14日再為悍將開球　再穿「繽紛浪漫粉」連勝戰袍

▲「金牌拳后」林郁婷14日再為富邦悍將開球 。（圖／富邦悍將提供）

記者歐建智／綜合報導

富邦悍將「寵愛天使」主題日9月14、15日登場，專屬Fubon Angels的主題日，寵愛天使更要寵愛台灣的驕傲，14日賽前邀請巴黎奧運拳擊金牌、更是台灣首位拳擊金牌的「金牌拳后」林郁婷來到新莊棒球場開球。

「金牌拳后」林郁婷8月在巴黎奧運面對許多難關，就如同拳擊路上歷經的許多困難和挑戰，但林郁婷沒有被擊倒，強悍出擊拿下巴黎奧運拳擊女子羽量級金牌，向世界證明台灣女孩的堅毅力量，林郁婷今年4月就曾來到新莊棒球場為悍將開球，這次帶回閃亮亮的金牌再次登上投手丘接受球迷的歡呼，也為悍將強力助拳。

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富邦悍將上半季穿上「繽紛浪漫粉」主題球衣，在5月11日、12日浪漫事務所主題日拿下二連勝，這一次在「寵愛天使」主題日將再度穿上這套繽紛浪漫粉加上藍色系點綴結合的主題球衣，希望可以再度連勝。

「寵愛天使」場邊除了拍照區外，還有精彩闖關活動等你來參加，包括「敲敲妳心門、闖進妳心扉、女神不一樣、大聲說愛你」共4個關卡，只要憑闖關卡完成2關就能獲得防曬隔離乳及抽獎機會一次，有機會獲得天使影像毛巾衣、天使影像票卡夾、天使影像貼紙等只送不賣的專屬贈品，數量有限送完為止。