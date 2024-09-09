運動雲

>

金牌拳后林郁婷14日再為悍將開球　再穿「繽紛浪漫粉」連勝戰袍

▲「金牌拳后」林郁婷14日再為富邦悍將開球 。（圖／富邦悍將提供）

▲「金牌拳后」林郁婷14日再為富邦悍將開球 。（圖／富邦悍將提供）

記者歐建智／綜合報導

富邦悍將「寵愛天使」主題日9月14、15日登場，專屬Fubon Angels的主題日，寵愛天使更要寵愛台灣的驕傲，14日賽前邀請巴黎奧運拳擊金牌、更是台灣首位拳擊金牌的「金牌拳后」林郁婷來到新莊棒球場開球。

「金牌拳后」林郁婷8月在巴黎奧運面對許多難關，就如同拳擊路上歷經的許多困難和挑戰，但林郁婷沒有被擊倒，強悍出擊拿下巴黎奧運拳擊女子羽量級金牌，向世界證明台灣女孩的堅毅力量，林郁婷今年4月就曾來到新莊棒球場為悍將開球，這次帶回閃亮亮的金牌再次登上投手丘接受球迷的歡呼，也為悍將強力助拳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

富邦悍將上半季穿上「繽紛浪漫粉」主題球衣，在5月11日、12日浪漫事務所主題日拿下二連勝，這一次在「寵愛天使」主題日將再度穿上這套繽紛浪漫粉加上藍色系點綴結合的主題球衣，希望可以再度連勝。

「寵愛天使」場邊除了拍照區外，還有精彩闖關活動等你來參加，包括「敲敲妳心門、闖進妳心扉、女神不一樣、大聲說愛你」共4個關卡，只要憑闖關卡完成2關就能獲得防曬隔離乳及抽獎機會一次，有機會獲得天使影像毛巾衣、天使影像票卡夾、天使影像貼紙等只送不賣的專屬贈品，數量有限送完為止。

關鍵字： 中職棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

慟！前夢想家洋將卡拉曼遭遇酒駕車禍過世　享年34歲

慟！前夢想家洋將卡拉曼遭遇酒駕車禍過世　享年34歲

快訊／大谷翔平46轟平個人新高　162安、101打點破紀錄

快訊／大谷翔平46轟平個人新高　162安、101打點破紀錄

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

U18亞青個人獎、明星球員出爐！林鉑濬MVP、陳睦衡包辦3獎

U18亞青個人獎、明星球員出爐！林鉑濬MVP、陳睦衡包辦3獎

林鉑濬連3年U18抗韓無失分　火球男鄭宇宙惜英雄：振臂大吼好帥

林鉑濬連3年U18抗韓無失分　火球男鄭宇宙惜英雄：振臂大吼好帥

快訊／中華6比1勝日本　睽違17年U18亞青奪冠

快訊／中華6比1勝日本　睽違17年U18亞青奪冠

紐約小房間重播很久　大谷翔平超遠全壘打教頭、隊友都讚嘆

紐約小房間重播很久　大谷翔平超遠全壘打教頭、隊友都讚嘆

王順和兩分砲白搭　U23中華隊3比4不敵尼加拉瓜3連敗

王順和兩分砲白搭　U23中華隊3比4不敵尼加拉瓜3連敗

MVP林鉑濬U18抗日復仇落淚：絕對不要輸球而哭

MVP林鉑濬U18抗日復仇落淚：絕對不要輸球而哭

林鉑濬火球壓制敲雙殺　U18日本四棒：高中沒遇到過這麼強投手

林鉑濬火球壓制敲雙殺　U18日本四棒：高中沒遇到過這麼強投手

熱門新聞

慟！前夢想家洋將卡拉曼遭遇酒駕車禍過世　享年34歲

快訊／大谷翔平46轟平個人新高　162安、101打點破紀錄

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

U18亞青個人獎、明星球員出爐！林鉑濬MVP、陳睦衡包辦3獎

林鉑濬連3年U18抗韓無失分　火球男鄭宇宙惜英雄：振臂大吼好帥

快訊／中華6比1勝日本　睽違17年U18亞青奪冠

讀者回應

﻿

熱門新聞

1前夢想家洋將卡拉曼遭遇酒駕車禍過世

2大谷46轟平個人新高　162安101打點破紀錄

3柯敬賢真的對日本討回來

4U18亞青個人獎、明星球員出爐！

5鄭宇宙大讚林鉑濬：振臂大吼好帥

最新新聞

1世界俱樂部龍舟錦標賽落幕　台灣隊勇奪2金1銅

2打破帕運標槍紀錄奪冠　選手2動作判失格

3鄭怡靜退簡彤娟晉澳門冠軍賽16強

4台南台語月！金曲歌王謝銘祐統一獅開唱

5

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

唯一到場聲援柯文哲的藍營人士　蕭旭岑：不是要在野合作？

李洋引退儀式激動飆淚　夢幻單打對決王齊麟

距離「羅力條款」只差1局　伍鐸興奮：在場上越久越好

大谷翔平破紀錄一擊！ 達成首位「45轟45盜」

任務交給伍鐸使命必達　葉總：這場沒有例外

男遭螃蟹夾手同伴急出招救援　反被2次傷害...網笑翻：豬隊友

ASMRZ揪網紅美鳳老師「晚安大小姐」　雙人組喊話李多慧：一起跳舞吧

Energy高雄開唱道謝：沒選Bruno Mars　牛奶被虧「很多個人專輯囤貨」怒了XD

大量土石淹「整條軌道不見」台鐵和仁到崇德停駛搶通！

典典寶寶狂要奶嘴：請幫忙～　教阿嬤講英文「熱舞也在行」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366