紐約小房間重播很久　大谷翔平超遠全壘打教頭、隊友都讚嘆

Knock, knock.

Who's there?



Shohei Ohtani's 46th home run, which ties a career high pic.twitter.com/0rVwgNfHK7 — MLB (@MLB) September 8, 2024

▲ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／台北報導

大谷翔平9日（台灣時間）敲出追平生涯紀錄的46發全壘打，這支全壘打距離達到450英尺，太接近標桿，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）和隊友蒙西（Max Muncy）都讚嘆。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大谷翔平對戰守護者繳出雙安、1轟的成績，第三打席轟出全壘打，將個人打點推進至101打點，也追平釀酒人亞當斯（Willy Adames）並列聯盟打點王。

這支全壘打飛行距離450英尺，直接擊中右外野看台上，紀念1955年道奇首次奪得世界冠軍的標誌碑。大谷翔平開轟後繞回本壘，但在標桿附近，透過重新檢視才確認為界內，全壘打無誤。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，「從我的角度看得很清楚，那球是界內，雖然對方提出挑戰是明智的，但那確實是全壘打。」羅伯斯驚訝地說，「從2015年執教道奇以來，還沒看過有人把球轟到這麼遠的地方。」

蒙西也讚嘆這發全壘打，他開玩笑地說，「我在這支球隊待了很久的時間，就連比我幾乎多兩倍時間的克蕭，都說他從未見過有人打到那個位置，從休息室看過去真的很酷。說實話，不懂重播要看這麼久，也許紐約的工作人員也被震撼了。」

根據紀錄專家藍斯（Sarah Langs）指出，自2015年開始統計全壘打距離以來，大谷翔平今年已經在道奇球場累計6轟450英尺以上全壘打，是史上第一人。