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U18韓國奪季軍有贏日本很不錯　教頭：台日韓實力相當一起成長

▲▼2024U18亞青韓國隊總教練朴啓源。（圖／記者李毓康攝）

▲2024U18亞青韓國隊總教練朴啓源。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

U18亞青8日季軍戰由韓國與菲律賓交手，最終韓國以8比0獲勝，拿下季軍。總教練朴啓源肯定球員表現，也表示台、日、韓實力相當。

韓國1局下發動攻勢，兩出局後廉承沅獲得保送，朴俊淳、咸首好連續安打攻下2分。2局下朴哉燁保送上壘，裵陞秀掃安打，沈在訓靠對方失誤上壘，廉承沅適時安打追加2分。

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韓國4局下由沈在訓、廉承沅接連保送，咸首好擊出安打再下一城。5局下吳在原適時安打添加1分。金序俊先發投1局，李豪珉、金蝀炫接替1局，金太亨、朴健佑各投2局，完全封鎖菲律賓打線。

韓國隊首戰0比1不敵中華隊、複賽則以1比0擊敗日本隊，而中華隊又以0比1不敵日本隊，罕見形成3隊1比0互咬局面。韓國因進攻局數多一局，TQB（對戰優質率）佔下風而只能打季軍戰。

朴啓源表示：「因國際賽事規則導致這樣的結果有點可惜，但台、日、韓實力相當。雖然第一天以0比1輸給中華隊，但以1比0贏日本隊，球員表現很不錯。這次比賽遇到中華隊、日本隊，這3隊投手都很不錯，大家互相切磋，對於亞洲棒球是有幫助的，可以一起成長。」

關鍵字： 亞青韓國季軍球員肯定

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