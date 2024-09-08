金童貼身侍衛回歸！悍將大莫里斯與獨行俠達成合約共識

▲大莫里斯回歸獨行俠。（圖／CFP）

記者簡名杉／綜合報導

上賽季闖進總冠軍賽，卻跟冠軍金盃擦身而過的達拉斯獨行俠，休賽季尚未舉行重大補強，將以原版人馬再戰新賽季，日前傳出球團將帶回「御前侍衛」大莫里斯(Markieff Morris)，雙方已達成合約共識，盼這位在聯盟打滾13年的老將能持續帶給年輕球員經驗及建議。

剛滿35歲生日的大莫里斯於2022~23賽季中，從布魯克林籃網被交易到達拉斯獨行俠，近兩個賽季在獨行俠共出賽34場，其中2場先發，平均8.4分鐘的上場時間，斬獲3分、1.5籃板成績。

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雖然目前並非球團的主要戰力，但大莫里斯生涯在NBA共打滾13個賽季，效力過鳳凰城太陽、華盛頓巫師、洛杉磯湖人、底特律活塞、奧克拉荷馬雷霆、邁阿密熱火以及籃網、獨行俠等隊，生涯平均有10.3分、4.9籃板的成績，仍能以老將身份帶領球隊當中的年輕球員。

加上他在球場上火爆的脾氣以及壯碩的身材，常跳出來為隊友出氣，把他留在陣中也能讓對手不敢對自家頭號球星唐西奇(Luka Doncic)、厄文(Kyrie Irving)有逾越球場上的動作。

大莫里斯與獨行俠的合約細節並未透露，而獨行俠在簽下大莫里斯之後，陣中球員已達16位，不得不騰出一格球員空間，傳出鮑威爾(Dwight Powell)、勞森(AJ Lawson)可能會是球隊放棄的對象。