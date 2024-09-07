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「選手心態緊繃」U23中華隊2連敗　明派兄弟陳冠穎先發搶勝

▲U23中華隊投手陳冠穎。（圖／中華棒協提供）

▲U23中華隊投手陳冠穎。（圖／中華棒協提供）

記者王真魚／綜合報導

U23中華隊7日5比7不敵荷蘭，與南非隊是目前B組還沒有勝場的球隊，8日晚間7時迎戰尼加拉瓜，中華隊力拚開胡，推出中信兄弟今年第3指名右投陳冠穎先發。

中華隊今天3度攻佔滿壘，不過攻勢無法持續串連，全場僅有5支安打，劉俊緯首局開轟，6局下因對方野手界外球漏接「大難不死」，與鄭俊瑋連續2支高飛犧牲打，一度將比數追至2分差。不過中華隊7局下未能把握最後攻勢，預賽吞下2連敗。

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總教練郭李建夫賽後表示，選手今天在心態上呈現比較緊繃，導致攻守表現上都沒有很到位，「特別是在ㄧ開始大量失分後，整體野手攻擊上都太用力，導致攻擊上也比較急躁，也錯失許多得分機會，不過還是勉勵選手不放棄的精神，要好好把握後面三場比賽，全力搶進複賽。」

中華隊明天對尼加拉瓜推出陳冠穎先發。他是兄弟今年第3輪指名右投，簽約金300萬、月薪7萬。

背負「兄弟第三輪新秀」的身份，陳冠穎坦言有些壓力，畢竟不再只是被視為是「北市大投手」，近期不少球迷會找他拍照、簽名，還有球迷私訊他說，「以後兄弟投手就靠你了！」對於投球表現會被放大檢視，將是他需要慢慢適應的部分。
 

關鍵字： 中華隊尼加拉瓜陳冠穎郭李建夫U23

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