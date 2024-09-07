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林俊易擊退好友闖台北羽決賽　抱著學習心態再戰周天成

▲「左手重砲」林俊易叩關台北羽決賽。（圖／記者簡名杉攝）

▲「左手重砲」林俊易叩關台北羽決賽。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／台北報導

超級300系列的台北羽球公開賽男單賽事4強今(7)日開打，由「左手重砲」林俊易對決好友李佳豪，林俊易順利以21比12、21比19直落二獲勝，勇闖決賽，也寫下個人台北羽的最佳戰績，去年台北羽16強賽打敗學長周天成的林俊易，可能在今年決賽再度跟學長相見，林俊易強調，「抱著學習的心態，盡量去跟學長學習。」

世界排名第14的林俊易，連續兩屆台北羽都跟好友李佳豪碰頭，去年32強賽以21比12、21比18拿下，今年兩人則在4強交手，林俊易同樣帶走勝利，再度擊敗好友，林俊易坦言心情並沒有特別起伏，「我們都有輸有贏，並不是說可能誰一直贏。」

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林俊易點出兩人在上週的韓國公開賽交手，是由李佳豪以直落二贏下，所以可能對方因此會有一些壓力，而自己則比較沒有壓力，發揮比較正常，雖然次局失誤開始比較多、注意力也比較分散，但次局後段慢慢調整，有把節奏拉回來。

今年的台北羽林俊易「倒吃甘蔗」，雖然首戰贏的辛苦，仍一路打進決賽，他透露自己心裡的調整很重要，他坦言打比賽一定會累，打完還要忙著訓練，容易身心疲乏，自己會給自己放幾天假，讓自己「重新歸零」，再開始訓練。

去年在16強擊敗學長周天成，今年兩人可能在決賽碰頭，林俊易說，「我覺得我們每個人都有在進步，小天學長一直有把狀態給維持住，在比賽的時候狀況都非常好，我自己的部分就是一樣，抱著學習的心態，盡量去跟學長學習。」

進軍台北羽決賽，也締造個人在台北羽的最佳戰績，林俊易除了開心以外，也感謝自己沒有因為遇到困難就放棄羽球路，「好幾年前的時候我都是在觀眾席，看小天學長、看很多學長都在下面打比賽，有一天自己也成為留到最後一天，去打讓更多人可以認識我的比賽，我真的很高興。」

關鍵字： 林俊易羽球男單台北羽球公開賽周天成

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