台北羽女單4強僅存台將邱品蒨惜敗　賽後嘆：盡力了！

▲邱品蒨台北羽球公開賽止步4強。（圖／取自台電女子羽球隊FB）

記者簡名杉／台北報導

超級300系列的台北羽球公開賽今(7)日展開4強賽事，女單4強唯一台將邱品蒨遭遇前一場擊敗戴資穎的印尼好手瓦爾達尼(Putri Kusuma Wardani)，邱品蒨先拿一局之後，被對方連追兩局，最終以21比16、16比21、11比21慘遭逆轉，本屆賽事止步4強，而她賽後走出球場就大嘆，「已經盡力了！」

邱品蒨跟瓦爾達尼才剛在今年5月的泰國公開賽交手過，當時賽況與今天相反，邱品蒨先丟一局之後連贏兩局逆轉獲勝，以18比21、21比10、23比21挺進泰國公開賽16強，而今天先拿一局之後被對方逆轉，邱品蒨坦言打到第三局體力有受到影響，加上第二局幾次失誤後開始打得比較保守、不太敢出手，才被對方就此抓著打。

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身材跟學姐戴資穎相仿的邱品蒨，坦言還沒有「接班」小戴火炬的想法，她表示，「畢竟前面還有其他學姐，現在就是一步一步來。」她也謙虛表示自己跟戴資穎的打法其實不太相似，「學姐還是手法還是太漂亮了，我真的學不來。」

今年下半年邱品蒨逐漸破繭而出，本屆台北公開賽更是刷新個人最佳紀錄，她認為自己的心態確實比以往好一些，「我覺得這是蠻關鍵的，因為心態會影響到我整個人的出手。」透露自己是今年開始打比較高層級的比賽，一開始有點被大場面嚇到，但現在已經慢慢習慣，也開始知道該怎麼去應對那種場面。

目前世界排名第45名的邱品蒨，對於接下來的目標，邱品蒨給出一個「特別」的答案，「想說世界排名先慢慢爬到32。」為什麼是「32」這個特別的名次？邱品蒨表示，因為她的夢想就是打進全英公開賽，而世界排名前32名可以直接保送會內賽，會不會嚮往踏上奧運殿堂？邱品蒨笑說，「還沒有想到奧運，太遠了！」