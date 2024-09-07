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「女柯瑞」克拉克1場締造兩WNBA歷史紀錄　詹皇又幫她嗆酸民

記者游郁香／綜合報導

印第安納狂熱的5連勝今(7)日遭到明尼蘇達山貓終結，但有「女版柯瑞」之稱的WNBA狀元克拉克(Caitlin Clark)表現依舊銳不可擋，她攻下25分、8籃板和8助攻，包辦了5顆三分球，不僅以單季107顆三分刷新隊史紀錄，她1場就締造兩個WNBA歷史紀錄，NBA天王詹姆斯(LeBron James)已成為她的鐵粉。

▲▼「女柯瑞」克拉克。（圖／達志影像／美聯社）

▲「女柯瑞」克拉克。（圖／達志影像／美聯社，下同）

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人氣爆棚的WNBA狀元克拉克，今日在主場面對明尼蘇達山貓，首節還剩2分22秒，她在右側45度角飆進個人本季第103顆三分，刷新隊史單季最多三分紀錄， 她上半場就砍下17分、4助攻和4籃板，整場繳出25分、8籃板和8助攻，三分10投5中。

這是克拉克本季第13度單場至少攻下20分、5籃板和5助攻，締造WNBA單季最多「20-5-5」比賽場次紀錄。另外，根據《美聯社》記者雷諾茲(Tim Reynolds)統計，克拉克也是WNBA史上首位連續兩場至少得到24分、8籃板和8助攻的球員，前一場她攻下24分、10籃板和10助攻。

▲▼「女柯瑞」克拉克。（圖／達志影像／美聯社）

克拉克的手感火燙，她已經連4場轟破20分，這4戰合計攻下108分，比較可惜的是，印第安納狂熱這一戰最終以88比98不敵明尼蘇達山貓，5連勝遭到終結。

值得一提的是，NBA天王詹姆斯也十分關注克拉克的比賽，在這位女籃「救世主」前役對洛杉磯火花隊飆出24分、10助攻和10籃板的大三元數據後，詹皇在個人社群媒體分享克拉克的單場數據，連打了9個笑哭表情並寫道，「嗨，酸民們，我喜歡這個！」

球評夏普(Shannon Sharpe)最近在《ESPN》節目上點出詹姆斯與克拉克的相似之處，兩人進入職業聯盟後都引起巨大關注，「詹姆斯進入NBA時所帶來的那種熱潮，克拉克進入WNBA時也帶來了同樣的熱潮，而且她證明了自己的實力。」

▲▼「女柯瑞」克拉克。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBAWNBA克拉克印第安納狂熱湖人詹姆斯詹皇

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