義大利開賽13秒就掉球　連趕3球逆轉擊退法國創70年紀錄

▲迪馬爾科。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年歐國聯B組第一輪賽事，義大利在開賽13秒就陷入0比1的落後下，最後倒趕3球以3比1逆轉戰勝強敵法國收下勝利，這是義大利70年來首次在巴黎3比1擊敗法國。

Federico Dimarco after his ridiculous outside-of-the-boot finish pic.twitter.com/W64F4IcHz6 [廣告]請繼續往下閱讀... September 6, 2024

開賽13秒，法國前鋒巴克拉（Bradley Barcola）突破義大利後防洛倫佐（Giovanni Di Lorenzo）的防線，巴克拉衝入禁區大力起腳將球轟過義大利門將多納魯馬（Gianluigi Donnarumma）順利進球得分，幫助球隊先馳得點取得1比0領先。

上半場第30分鐘，義大利後衛迪馬爾科（Federico Dimarco）透過隊友托納利（Sandro Tonali）巧妙的後腳跟輕傳抽射破門得分，義大利在中場休息前扳平比分，兩隊以1比1進入半場。

Re-posting this Federico Dimarco wonder-goal because it’s too crazy not to watch over and over again…???????? pic.twitter.com/GuCaaIBxhq — Inter Xtra (@Inter_Xtra) September 6, 2024

下半場第50分鐘，義大利中場球星弗拉特西（Davide Frattesi）的進球幫助球隊取得2比1超前；第74分鐘拉斯帕多里（Giacomo Raspadori）起腳再下一城，義大利將領先優勢擴大至3比1，這一球也讓巴黎王子公園體育場瞬間變成安靜的圖書館，義大利終場就以3比1逆轉擊敗法國。

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1-3 en París a 15' del final...#UNL pic.twitter.com/MrORU2A4cw — UEFA.com en español (@UEFAcom_es) September 6, 2024

因違反投注規則而被禁賽10個月後，托納利回到義大利隊，他與迪馬爾科在比賽中打出了漂亮的二過一，迪馬爾科衝入禁區，射進一記漂亮的左腳抽射。

「精彩的比賽，我們擔心他（托納利）無法踢滿90分鐘，但最終他繳出兩次精彩表現，我們再次找到了一位非常強大的球員。」義大利主帥斯帕萊蒂（Luciano Spalletti）賽後開心說道。