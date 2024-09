義大利開賽13秒就掉球　連趕3球逆轉擊退法國創70年紀錄

▲迪馬爾科。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024年歐國聯B組第一輪賽事,義大利在開賽13秒就陷入0比1的落後下,最後倒趕3球以3比1逆轉戰勝強敵法國收下勝利,這是義大利70年來首次在巴黎3比1擊敗法國。

開賽13秒,法國前鋒巴克拉(Bradley Barcola)突破義大利後防洛倫佐(Giovanni Di Lorenzo)的防線,巴克拉衝入禁區大力起腳將球轟過義大利門將多納魯馬(Gianluigi Donnarumma)順利進球得分,幫助球隊先馳得點取得1比0領先。

上半場第30分鐘,義大利後衛迪馬爾科(Federico Dimarco)透過隊友托納利(Sandro Tonali)巧妙的後腳跟輕傳抽射破門得分,義大利在中場休息前扳平比分,兩隊以1比1進入半場。

Re-posting this Federico Dimarco wonder-goal because it’s too crazy not to watch over and over again…???????? pic.twitter.com/GuCaaIBxhq