守護者教頭回憶與大谷翔平的最後對決：他竟向我道歉

▲沃格特（Stephen Vogt）當時準備退休。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇今迎戰克里夫蘭守護者，守護者總教練沃格特（Stephen Vogt）向媒體分享他與大谷翔平（Shohei Ohtani）之間的一段趣事。在2022年10月5日，沃格特在職業生涯的最後一場比賽中，與當時效力於洛杉磯天使隊的大谷對戰，這場比賽對他們雙方來說都具有特別的意義。

沃格特當時效力運動家，那場比賽中，大谷在5局1出局時仍保持著完全比賽，直到沃格特選擇保送。沃格特回憶，「我打破了他那場完美投球，結果他竟然向我道歉。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

「但我當時告訴他，『不，謝謝你。』因為他的保送讓我上壘，我真的非常感激。」沃格特笑著說道。

大谷在那一年以15勝9敗、2.33的防禦率展現壓倒性的投球成績，沃格特坦言，「我的打擊率只有0.158。能從大谷那裡得到保送，對我來說是件好事。」這番話讓周圍的人都笑了。

這段回憶對沃格特來說非常珍貴，大谷今年正在追求史無前例的「50轟-50盜」目標。沃格特直言，「他無疑擁有特別的天賦，無論是打擊、跑壘還是投球，他所做的事情是我們很久未曾見過的。」



▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）