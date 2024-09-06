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湖人、勇士新賽季毫無競爭力？　巴克利：上季就說過他們很爛

記者游郁香／綜合報導

NBA兩大天王詹姆斯(LeBron James)、柯瑞(Stephen Curry)領軍的湖人、勇士，上季分別止步季後賽首輪和附加賽，兩隊今夏也沒有重大補強，「惡漢」巴克利(Charles Barkley)預言兩隊新賽季依舊沒有競爭力，他批評《ESPN》等媒體整天報導湖人、勇士，他老早就告訴大家這兩隊都很爛。

▲▼湖人詹姆斯、勇士柯瑞、湯普森。（圖／CFP）

▲湖人詹姆斯、勇士柯瑞。（圖／CFP）

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退休後轉任《TNT》球評的巴克利，近日作客《The Ringer》創辦人西蒙斯(Bill Simmons)主持的播客節目，對《TNT》競爭對手「過度報導」湖人、勇士一事表達不滿，「我不知道你是否有看我們的節目，但我去年在節目中狠狠批評了新聞媒體，主要是那些在《ESPN》工作的小丑們。」

「大概有3個月的時間，他們每天都在問，『湖人和勇士是爭冠球隊嗎？』我說，『夥伴們，我6個月前就告訴你們了，湖人不行，勇士也不行！』我還做了一整段獨白，『你們這些在其他網路媒體工作的傢伙，其中有些還是我的朋友，為什麼老是告訴我們湖人和勇士很厲害？』」巴克利如此說道。

▲▼湖人天王詹姆斯、勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人詹姆斯、勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

當勇士在附加賽出局，湖人季後賽首輪1勝4敗遭金塊淘汰後，巴克利說他當下的感覺是，「看吧，現在你們每天在電視上說的那些，我早就告訴你們了，勇士很爛，湖人也很爛。」他更預言這種情況在新賽季不會有任何改變，這兩隊下季依舊沒有競爭力。

美國媒體《ClutchPoints》指出，巴克利能有自己的觀點，但不能忽略的是籃球世界對詹姆斯和柯瑞的迷戀和關注，再加上湖人、勇士這兩支球隊的全球影響力，不難理解為什麼人們會如此頻繁地討論他們。

▲▼NBA兩大天王詹姆斯、柯瑞。（圖／CFP）

▲湖人詹姆斯、勇士柯瑞。（圖／CFP）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇勇士柯瑞巴克利

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