味全龍變形金剛日9月14、15日大巨蛋登場　告五人、宇宙人開唱

▲▼味全龍將於9月14日到15日於臺北大巨蛋舉辦「變形金剛聯名主題日」 。（圖／味全龍提供）

記者歐建智／綜合報導

味全龍將於9月14日到15日於臺北大巨蛋舉辦「變形金剛聯名主題日」，此次與全球知名影視作品聯名合作，推出極具收藏價值主題球衣，呼應最新電影即將上映，更將在球場佈置四座經典變形金剛巨型立像。

此次龍隊與變形金剛聯名主題球衣，特別以美漫風格為發想，將原作漫畫分鏡融入球衣底圖，搭配主題球帽「博派」帽徽設計極具高度珍藏性，同時主視覺也由陣中四位洋將鋼龍、銳歐、伍鐸、艾璞樂擔綱拍攝主角，呈現美式英雄齊聚的戰鬥氣勢，

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主題日進場贈品則於14日推出科技感十足的變形金剛「聯名夜光板」，當晚賽後演唱會打造夢幻螢光海，15日將發送美觀實用的變形金剛「聯名束口袋」，兩款贈品均可於驗票進場時憑主題日內野B1門票即可兌換，限有價票券每人領取1份。

賽後表演嘉賓將由新一代天團「告五人」於14日率先登場，15日由原民歌手「温嵐」及金曲樂團「宇宙人」接力演唱。

球場周邊同步規劃有闖關贈獎活動、變形金剛舞台遊戲及柯博文見面會，凡當日購買任一主題商品即可獲得見面會參加限量號碼牌。

「變形金剛日」9月14日、15日門票已於味全龍售票網全面開賣，其中14日預售票數已超過2萬張，全票最低500元起即可欣賞職棒「龍象大戰」熱血賽事、變形金剛豐富周邊及人氣歌手賽後演唱。