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詹皓晴美網女雙不敵歐洲組合　4強止步締造個人最佳

▲▼詹皓晴挺進美網女雙16強。（圖／翻攝自Facebook／詹皓晴 Angel Chan）

▲詹皓晴。（圖／翻攝自Facebook／詹皓晴 Angel Chan）

文／中央社

台灣網球好手詹皓晴今天與俄羅斯搭檔庫德梅托娃在美國網球公開賽女雙4強賽，以1比6、2比6不敵烏克蘭的克奇諾與拉脫維亞的奧斯塔朋科，無緣決賽，但已締造個人參賽最佳成績。

詹皓晴這次美國網球公開賽與俄羅斯搭檔庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）再度合拍，但打得不輕鬆，前4輪就歷經3場3盤大戰，包括8強以2比1逆轉擊敗尋求衛冕的頭號種子加拿大的達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）與紐西蘭的羅莉芙（Erin Routliffe），闖進4強。

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詹皓晴締造美網個人參賽新猷，而庫德梅托娃則是繼2020年後重返4強行列，今天碰上烏克蘭選手克奇諾（Lyudmyla Kichenok）與拉脫維亞選手奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），對手為今年澳洲網球公開賽女雙亞軍。

「台俄聯軍」開賽發球局接連失守、連丟5局，儘管保住第6局發球局，但後續仍未能挽回劣勢，以1比6讓出首盤。次盤同樣陷入苦戰，前2個發球局都未能保住、以0比3落後，儘管第4局回破，可惜未能化解盤末破發危機，最終以2比6落敗，將決賽門票拱手讓人。

關鍵字： 網球美網詹皓晴

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