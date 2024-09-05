舒瓦柏再轟「首局首打席全壘打」　13支追平大聯盟紀錄

Kyle Schwarber's 13th leadoff HR ties the record for most in a season. ???? pic.twitter.com/6LSvFVvehh — MLB (@MLB) September 4, 2024

實習記者李立祥／綜合報導

費城人開路先鋒舒瓦柏（Kyle Schwarber）連2場敲出「首局首打席全壘打」，本季已敲出13支首局首打席全壘打，追平索里亞諾（Alfonso Soriano）於2003年創下的紀錄，終場費城人以4比2擊敗藍鳥，系列賽2場都獲勝。

「我一直說，這些紀錄等我退休後會更酷。」舒瓦柏談到追平索里亞諾的紀錄時表示，「但現在我只是想贏得比賽，勝利比這些紀錄更重要。」

舒瓦柏生涯累積44支首局首打席全壘打，與安德森（Brady Anderson）並列大聯盟史上第9多。昨天舒瓦柏敲出驚天3響砲，幫助費城人逆轉擊敗藍鳥，本季累積全壘打32支、打點89分。

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在這2場比賽中，舒瓦柏表現驚人，9打數7安打，包括4支全壘打、1支二壘安打，共打下7分打點，攻擊指數高達3.022。「當他熱起來的時候，簡直勢不可擋。」隊友哈波（Bryce Harper）說道，「我們都知道舒瓦柏熱身時的威力，這讓人看得很有趣，很高興能看到他有這樣的表現。」

作為首棒打者，舒瓦柏以選球和長打能力成為打線中的重大威脅，費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）表示，「很多人說他不會盜壘，但他會選球，也能擊出長打。這讓我們的打線更具深度，而且每當第2輪遇到他時，往往壘上已經有跑者。」

本場比賽克萊門斯（Kody Clemens）和瑞爾穆托（J.T. Realmuto）也敲出全壘打，加上桑切斯（Cristopher Sanchez）7局7K失2分優質先發，幫助費城人橫掃藍鳥。

▲費城人開路先鋒舒瓦柏（Kyle Schwarber）敲出本季第13支「首局首打席全壘打」。（圖／達志影像／美聯社）