大谷翔平新廣告引爆話題　副收入破百億日圓

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平5日登場於耳機品牌「Beats by Dre Japan」的官方X（前身為Twitter）帳戶，引發粉絲的熱烈關注。

官方X上發布大谷翔平佩戴無線耳機揮棒的帥氣影片，並附上評論：「大谷翔平所需的一切」。最後宣布新款產品將於2025年推出。

大谷翔平已與保時捷、日本航空、三菱UFJ銀行、Seiko、KOSE、伊藤園、西川、RapSodo等公司簽訂贊助合約，根據日媒報導，副收入超過100億日圓，約22.31億台幣。

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大谷翔平常佩戴耳機進入球場，這已成為他公私領域中不可或缺的物品。球迷紛紛留言表示，「大谷效應」「真厲害」「如果有大谷合作款耳機會很熱血呢」「合約公司又增加了」「所以耳機換了是這個原因嗎」「大谷選手要合作的類別應該沒有了吧？但每次都有新的」「大谷又有新的合約了嗎？到底是哪些公司」「實在太厲害了」，大家對他的影響力感到震驚。

▲大谷翔平副收入破百億日圓。（圖／達志影像／美聯社）

