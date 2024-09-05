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爆冷！兩盤不敵皮古拉　球后斯威雅蒂美網止步8強

▲世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）。（圖／達志影像／美聯社）

▲世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年美網女單8強賽事，2022美網冠軍、世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）以2比6、4比6兩盤不敵地主6號種子皮古拉（Jessica Pegula）。世界球后今年美網之旅止步8強，而贏家皮古拉4強對手將是捷克穆霍娃（Karolína Muchová）。

首盤斯威雅蒂一發狀態低迷，並且發生高達19記非受迫性失誤，其中16個來自底線，而皮古拉狀態相對穩定且牢牢的控制底線打法，開賽皮古拉很快完成雙破，外加保住自己所有的發球局，以6比2輕鬆拿下第一盤。

次盤皮古拉早早破發取得2比1領先，但斯威雅蒂回神後在發球局上展開反撲，她連保帶破的將比分扳成3比3平手；關鍵第7局，斯威雅蒂在自己的發球局中多次沒把握局點，皮古拉維持了她整場比賽的底線進攻，最終靠著斯威雅蒂連續正拍失誤破發，以4比3要回領先。

第2盤第8局皮古拉沒給對方太多機會，成功保發後以5比3領先，終場就以6比4再下一城鎖定勝局，不失一盤晉級4強。

這場比賽的勝利讓皮古拉打破生涯大滿貫8強魔咒，這是她生涯近4年來第7次嘗試終於成功晉級，皮古拉4強將與捷克穆霍娃交手，後者剛在8強賽事中以總盤數2比0擊敗巴西黑馬麥雅（Beatriz Haddad Maia）。

關鍵字： WTA美網斯威雅蒂皮古拉

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