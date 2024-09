爆冷！兩盤不敵皮古拉　球后斯威雅蒂美網止步8強

▲世界球后斯威雅蒂(Iga Swiatek)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024年美網女單8強賽事,2022美網冠軍、世界球后斯威雅蒂(Iga Swiatek)以2比6、4比6兩盤不敵地主6號種子皮古拉(Jessica Pegula)。世界球后今年美網之旅止步8強,而贏家皮古拉4強對手將是捷克穆霍娃(Karolína Muchová)。

4 - Jessica Pegula is the fourth American in the Open Era to reach the Women’s Singles SF at the Canadian, Cincinnati and US Open in a calendar year after Rosemary Casals (1970), Serena Williams (2013-15) and Sloane Stephens (2017). Historic.#USOpen | @usopen @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/DrR5vgtKGD