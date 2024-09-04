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打球首要重視「品行」！周天成：希望把態度傳承下去

▲▼台灣羽球一哥周天成在男單16強賽擊敗日本新生代好手奈良岡功大。（圖／達志影像／美聯社）

▲「台灣羽球一哥」周天成。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／台北報導

「台灣羽球一哥」周天成今(4)日於台北羽球公開賽32強首開紀錄，直落二打退印度小將賈姆斯里(Saran Jamsri)，賽後他特別強調打球的「品行」，盛讚今晚的對手展現出運動精神，也希望自己能夠持續把這樣的態度傳承給下一個世代的球員。

今年34歲的周天成，已經逐漸成為下一個世代球員們從小看到大的偶像，他的自律以及運動精神，也是很多選手效法的對象，他強調，「一直以來，我就是想要把這個態度放大給後一輩的選手。」

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周天成透露今天的對手在比賽中有一球裁判判他得分，但對方馬上跟周天成示意，球有打到自己的身體，讓周天成看到對方的運動精神，他直言，「我覺得在場上不是只有輸贏而已，球員的品性、球品才是重要的，而不是說為了先贏下比賽，先使出什麼樣的手段，我覺得這才是運動的精神吧！」

他也期許自己能把自己的正面影響力影響給後一代，甚至再更後面一代，希望能從平常的訓練就培養他們這樣的態度，把這樣的運動精神、態度傳承下去。

而在賽前傳出肺部受損的周天成，他強調目前自己的身體都沒問題了，也都可以應付接下來的比賽，他透露自己小時候第一場看的國際賽事就是台北羽球公開賽，他非常珍惜這個能在主場比賽的機會，也會付出自己120%的努力給所有球迷。

關鍵字： 周天成奧運台北羽球公開賽羽球

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