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「麟洋配」倒數計時！王齊麟：在國內觀眾前獻技特別緊張

▲▼麟洋配李洋、王齊麟。（圖／路透）

▲「麟洋配」李洋、王齊麟。（圖／路透）

記者簡名杉／台北報導

黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟今(4)日於2024台北羽球公開賽首戰，以直落二輕取法國組合卡托恩(Mael Cattoen)、雷諾瓦(Lucas Renoir)，本次賽事也是已經宣告退役的李洋，生涯倒數第二個大賽，睽違許久再度於台灣觀眾面前獻技，王齊麟坦言「特別緊張」，但李洋馬上虧他，「緊張是對的，太放鬆的話他反而會玩起來！」

兩人賽後點出，對手的年紀比較年輕，也沒有跟對方對決過，所以剛開賽的時候比較緊張一點，尤其今天還是久違的主場作戰，也希望發揮出最好的表現給全場球迷看，第一局因為不熟悉球路、風向，所以一開始打得比較緊繃，後面就開始漸入佳境。

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相隔近一個月再拿起球拍的李洋則說，「因為其實前陣子的心理狀況，感覺放得挺鬆的，有在想說自己的自身的傷勢跟自身對於奧運結束之後一個心理恢復，原本有在考慮到底能不能站上這個球場，我覺得還是很高興今天最後跟『搭檔』一起站上這個球場，可以在台灣主場跟大家互動我也覺得非常榮耀！」

奧運後首次搭配，王齊麟透露，前兩週在球場都是自己喊聲比較多，今天聽到李洋熟悉的喊聲，笑說，「熟悉的感覺回來了！」李洋則感謝王齊麟在搶積分之餘還願意跟他搭檔出戰台北賽，也很感謝所有促成的人。

此役「台灣女拳王」林郁婷還特別現身場邊為「洋郁片」搭檔李洋應援，李洋坦言他不知道這件事，但也笑說謝謝林郁婷「拋磚引玉」，希望之後也能「跨界」到其他運動的比賽現場觀摩。

在巴黎奧運奪金以及回到熟悉的主場打球，哪時候比較緊張？李洋指出，「兩邊都很像主場！」透露在巴黎打決賽的時候，因為全場有很多台灣球迷進場為他們加油，所以當時就跟在主場打球一樣，能在異鄉聽到自己的名字也非常感動，也希望接下來的台北賽有更多球迷進場，他們也會盡力在最後一次合體的台北賽打出最好的表現！

關鍵字： 麟洋配李洋王齊麟羽球男雙台北羽球公開賽

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