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快訊／周天成展現台灣一哥氣勢！38分鐘收下本屆台北羽首勝

▲▼台灣羽球一哥周天成。（圖／路透）

▲台灣羽球一哥周天成。（圖／路透）

記者簡名杉／台北報導

「台灣羽球一哥」周天成今(4)日於2024台北羽球公開賽登場，身為賽會頭號種子的他，首戰於32強遭遇印度好手賈姆斯里(Saran Jamsri)，周天成展現出「台灣一哥」氣勢，以21比13、21比13僅花38分鐘直落二收拾對手，收下本屆賽事開門紅。

34歲的周天成雖在巴黎奧運以8強作收，但他連三屆奧運都擠身8強仍是一大壯舉，結束奧運賽程後，周天成僅休息不到兩週就動身前往日本，並在超級750系列的日本公開賽打下銀牌，但後續因為腳起水泡，加上訓練時導致肺部受損，因此退出上週的韓國公開賽。

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手握4座台北羽球公開賽冠軍的周天成，目前是男單冠軍紀錄保持人，世界排名第9的他，本屆賽事首戰對決世界排名第135名的賈姆斯里，兩人雖在首局前段陷入拉鋸，但是7比7平手之後，周天成打出5比0的攻勢，就此一路揚長而去，以21比13拿下首局。

次局開賽周天成雖然被對手轟出一波5比0攻勢，但他經過調整之後，很快回敬6比1攻勢將比分扳平，而在雙方9比9平手之際，周天成直接掃出一波10比2攻勢鎖定勝局，最終以21比13再下一城，進軍16強。

關鍵字： 周天成奧運台北羽球公開賽羽球

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