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李佳豪晉級台北羽16強　不求姿勢100只要分數進來

▲▼台灣羽球男單新男神李佳豪 。（圖／中華民國羽球協會提供）

▲▼台灣羽球男單新男神李佳豪 。（圖／中華民國羽球協會提供）

記者歐建智／綜合報導

台灣羽球男單新星李佳豪，攜韓國公開賽銀牌之勢，回鄉參與台北羽球公開賽。首輪賽事，他以21：13、21：12，僅用35分鐘，輕鬆擊敗曾在BWF青少年單打排名第四的加拿大好手賴浩俊，順利晉級第二輪，並追平自己在台北公開賽的最佳紀錄。

這是李佳豪第五度參加台北公開賽，他的首要任務就是快速適應台北小巨蛋的空曠感和風向。雖然在第一局前段，李佳豪兩度落後3分，但在11平後，他掌握住側風，打出一波10：1的攻勢取得局點，順利以21：13奪下第一局。

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第二局的劇情與第一局相似，但李佳豪的進攻更為迅速。在8：8平手時，他連續拿下6分，打亂賴浩俊的陣腳。在17：12時，他再度展現連續得分的精彩表現，分邊兩側後的拉吊突襲得手，連攻4分順利收尾。最終，李佳豪以21：13、21：12，直落二獲勝，這是他繼2017年和2022年後，生涯第三度挺進男單16強。

▲▼台灣羽球男單新男神李佳豪 。（圖／中華民國羽球協會提供）

賽後，李佳豪表示，開局時他在適應場地和風向的同時，也在研究對手的打法。由於這是他們兩人的首度交手，所以他在前半段比賽中謹慎應戰，後半段則以自己近期的優勢打法搶分。對於直落二勝出的結果，李佳豪淡淡地笑說，他對自己的表現還算滿意。

他進一步解釋，他近期的優勢打法就是專注於得分，而不是過度追求全方位的發揮。他說，以前他過於追求擊球的品質和效果，結果雖然能得分，但也會丟分。現在他的策略是，只要能得分，即使姿勢不是100%，只要有分數進帳就最重要。

談到下一輪的對手，印尼18歲的新秀Alwi Farhan，李佳豪說，他們過去交手過三次，他以2勝1敗領先。但他強調，對手年輕且速度快，手法也很細膩，所以他必須小心應戰，並期待能夠突破在台北公開賽的最佳成績。

▲▼台灣羽球男單新男神李佳豪 。（圖／中華民國羽球協會提供）

▲▼台灣羽球男單新男神李佳豪 。（圖／中華民國羽球協會提供）

關鍵字： 羽球台北羽球公開賽

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