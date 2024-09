蒂亞佛晉級美網4強對決同胞佛里茲　睽違19年4強美國選手對決

▲蒂亞佛(Frances Tiafoe)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024年美網男單8強,由保加利亞名將狄米特羅夫(Grigor Dimitrov)交手東道主美國好手蒂亞佛(Frances Tiafoe),在亞瑟艾許球場鏖戰3小時4分鐘後,由於狄米特羅夫因傷退賽,蒂亞佛晉級4強,將與佛里茲(Taylor Fritz)力爭決賽門票,將是睽違19年美網男單4強賽有2位美國選手對決。

前兩盤雙方各拿一盤後,狄米特羅夫在第三盤第八局腳步移動能力和底線對抽火力突然下降,隨後他請來了物理治療師,下場接受治療。

儘管狄米特羅夫短暫治療後選擇續戰,但最終腿部還是不敵逐漸疼痛的傷勢,迫於無奈下狄米特羅夫因傷退賽,由蒂亞佛晉級4強。

Frances Tiafoe takes the third set.



He's closing in. pic.twitter.com/EJypBShPHn