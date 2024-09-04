蒂亞佛晉級美網4強對決同胞佛里茲　睽違19年4強美國選手對決

▲蒂亞佛（Frances Tiafoe）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年美網男單8強，由保加利亞名將狄米特羅夫（Grigor Dimitrov）交手東道主美國好手蒂亞佛（Frances Tiafoe），在亞瑟艾許球場鏖戰3小時4分鐘後，由於狄米特羅夫因傷退賽，蒂亞佛晉級4強，將與佛里茲（Taylor Fritz）力爭決賽門票，將是睽違19年美網男單4強賽有2位美國選手對決。

前兩盤雙方各拿一盤後，狄米特羅夫在第三盤第八局腳步移動能力和底線對抽火力突然下降，隨後他請來了物理治療師，下場接受治療。

儘管狄米特羅夫短暫治療後選擇續戰，但最終腿部還是不敵逐漸疼痛的傷勢，迫於無奈下狄米特羅夫因傷退賽，由蒂亞佛晉級4強。

Frances Tiafoe takes the third set.



He's closing in. pic.twitter.com/EJypBShPHn — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2024

「顯然，這不是我希望的過關方式，但我仍然很高興能夠晉級，」蒂亞佛說，「再進入一次四強，真是太不可思議了，這是一場真正高水準的比賽，不管如何，我對第三盤的表現感到滿意。」

蒂亞佛4強戰要面對同胞佛里茲，這是自2005年美網阿格西（Andre Agassi）對陣吉內普里（Robby Ginepri）之後，美網4強賽再有2位美國選手對決力拚決賽。蒂亞佛將尋求終止對佛里茲的6連敗，佛里茲對戰以6比1領先。

Frances Tiafoe has arrived. pic.twitter.com/qjL7XFTg48 — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2024

而蒂亞佛和佛里茲之間的勝者，將會產生自2009年溫網羅迪克（Andy Roddick）對上費德勒（Roger Federer）以來，首位進入大滿貫單打決賽的美國男子選手。

「最終，你們將再次看到我對上另一位美國選手，所以週五將會是一個非常精彩的日子」，蒂亞佛對觀眾說。