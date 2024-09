美網止步8強　茲韋列夫：我不記得我的反拍有如此糟糕

▲茲韋列夫(Alexander Zverev)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024年美網男單8強,德國名將茲韋列夫(Alexander Zverev)四盤不敵美國好手佛里茲(Taylor Fritz),本屆美網之旅止步於此,茲韋列夫不甘心地表示,從沒見過自己「如此糟糕的反拍」。

