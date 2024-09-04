美網止步8強　茲韋列夫：我不記得我的反拍有如此糟糕

▲茲韋列夫（Alexander Zverev）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年美網男單8強，德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev）四盤不敵美國好手佛里茲（Taylor Fritz），本屆美網之旅止步於此，茲韋列夫不甘心地表示，從沒見過自己「如此糟糕的反拍」。

"I did nothing to deserve to win": Alexander Zverev blames himself for US Open 2024 QF loss to Taylor Fritz, admits to being 'angry', and 'frustrated'https://t.co/eYBgDISC8n [廣告]請繼續往下閱讀... September 4, 2024

「我不記得在其他巡迴賽中曾經見過自己如此糟糕的反拍，我真的不記得了，我錯過了那些球，本來它們應該打進中間位置，球沒有速度，結果全部都碰到了網底，太糟糕了，這完全是我自己的問題」，茲韋列夫在賽後的新聞發布會上說。

在亞瑟艾許球場進行3小時26分鐘的四盤對決中，茲韋列夫發生了15次非受迫性反拍失誤，僅有一次反拍得分，「我的正拍還算可以，我的發球也還行，但我的最可靠的反拍擊球，大家最熟悉的那一擊，哪怕你在凌晨三點叫醒我，我也不會失誤的那一擊，今天完全沒能發揮出來，我真的無言以對」。

Taylor Fritz stuns Alexander Zverev in four sets to reach US Open semi-final https://t.co/Wgj4E2GAuO — Emma Hudson (@EmmaHudson381) September 4, 2024

儘管茲韋列夫在第二盤將總盤數扳至1比1平，但他在後面的比賽中底線表現卻屢屢在關鍵時刻失誤，最終使得佛里茲以7比6（2）、3比6、6比4、7比6（3）取得勝利。

「有時候，我真的不知道該怎麼做了，腦中充滿了很多問題，我完全不知道自己是否應該冒險，還是把球打進場地，當我嘗試把球打進場地時，卻碰到了網底，茲韋列夫隨後表示，「有幾次我冒險擊球，結果球飛得很遠，問題是，我的失誤距離也只有六英尺，這些都是常規的底線擊球，我不知道怎麼回事」。

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Alexander Zverev fue muy autocrítco consigo mismo tras ser eliminado en cuartos de final de #USOpen.https://t.co/eOAX5N9nF2 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 3, 2024

語氣用詞充滿氣餒的茲韋列夫最後還是給對手滿滿肯定，「（泰勒）今天完全應該贏得這場比賽，我不會抹殺他的功勞，他打了一場非常好的比賽，我真的沒做出任何值得贏得比賽的表現」。

然而儘管輸了比賽，茲韋列夫本賽季仍以56勝17負領先ATP年度勝場榜。他在法網曾闖入決賽，也通過在美網晉級八強，正式獲得晉級年終賽的資格。