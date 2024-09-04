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超強韌性！詹皓晴逆轉勝頭號種子　生涯首次挺進美網女雙4強

▲▼詹皓晴挺進美網女雙16強。（圖／翻攝自Facebook／詹皓晴 Angel Chan）

▲詹皓晴挺進美網女雙4強。（圖／翻攝自Facebook／詹皓晴 Angel Chan）

記者游郁香／綜合報導

台灣網球好手詹皓晴今(4)日與俄羅斯搭檔庫德梅托娃(Veronika Kudermetova)出戰美網女雙8強賽，強碰尋求衛冕的頭號種子加拿大達布洛絲基(Gabriela Dabrowski)、紐西蘭羅莉芙(Erin Routliffe)，儘管首盤以4比6讓出，台俄組合接下來2盤以7比5、6比3後來居上，以2比1挺進女雙最終4強。

詹皓晴繼2015、2017年後，生涯第3度前進美網女雙8強，已追平個人在美網的最佳成績，她今日與俄羅斯搭檔庫德梅托娃力拚4強門票，面對頭號種子加拿大達布洛絲基、紐西蘭羅莉芙，首盤陷入了苦戰，連續被破發，以4比6讓出此盤。

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進入次盤，台俄組合又落入1比3的劣勢，但兩人發揮韌性，盤中互破發球局扳平了戰局，以7比5扳回一盤。比賽來到決勝盤，詹皓晴、庫德梅托娃前段又是落後，不過兩人再次上演逆轉秀，以6比3後來居上，鏖戰了2小時23分鐘，以總盤數2比1勝出，闖進女雙最終4強。

▲▼詹皓晴挺進美網女雙16強。（圖／翻攝自Facebook／詹皓晴 Angel Chan）

▲詹皓晴挺進美網女雙4強。（圖／翻攝自Facebook／詹皓晴 Angel Chan）

這是詹皓晴生涯首度前進美網女雙4強，她在4大滿貫女雙賽事的最佳成績為2017年贏得溫網亞軍，2018年也曾打進法網4強。

位列第10種子的台俄組合明(5)日凌晨將與第7種子烏克蘭克奇諾(Lyudmyla Kichenok)、拉脫維亞奧斯塔朋科(Jelena Ostapenko)爭奪美網決賽資格。

談到這一戰的致勝關鍵，詹皓晴賽後表示，兩人不斷鼓勵對方「不要放棄」，將專注力放在每一顆球上，等待屬於他們的機會到來。

▲詹皓晴美網女雙順利挺進32強。（圖／詹皓晴提供）

▲詹皓晴與俄羅斯搭檔庫德梅托娃。（圖／詹皓晴提供）

關鍵字： 美網網球詹皓晴女雙

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