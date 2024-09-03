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烏拉圭足球巨星從國家隊退休　曾在世界盃咬人遭禁賽4個月

▲▼烏拉圭足球巨星蘇亞雷斯即將告別國家隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏拉圭足球巨星蘇亞雷斯即將告別國家隊。（圖／達志影像／美聯社，下同）

文／中央社

烏拉圭足球明星蘇亞雷斯（Luis Suarez）今天證實，他將於6日在烏國首都蒙特維多（Montevideo）舉行的2026年世界盃資格賽後，正式高掛國家隊戰袍。

法新社報導，37歲的蘇亞雷斯在記者會上情緒激動地哽咽表示：「週五（6日）將是我為祖國效力的最後一場比賽。」蘇亞雷斯當天將出戰巴拉圭。

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他說：「這不是一個容易做出的決定，但我平靜地做到這一點，我將盡我所能，直到我在（烏拉圭）國家隊的最後一戰。」

外界普遍認為這位前巴塞隆納（Barcelona）和利物浦（Liverpool）前鋒是同期最偉大球員之一。蘇亞雷斯將以烏拉圭最佳射手的身分離開國際足壇，他在142場比賽中攻入69球。

蘇亞雷斯2007年代表烏拉圭首次亮相，他曾因咬義大利球員奇里尼（Giorgio Chiellini）遭禁賽4個月，也因此被逐出2014年世界盃。

這位邁阿密國際（Inter Miami）的前鋒幫助烏拉圭贏得2011年的美洲盃（Copa America）冠軍，並獲得最佳球員，最終代表烏拉圭參加了9場重大國際賽事。

▲▼烏拉圭足球巨星蘇亞雷斯即將告別國家隊。（圖／達志影像／美聯社）

蘇亞雷斯今天表示，鼓舞烏拉圭奪得美洲盃冠軍是他足球生涯的巔峰。

他說：「我不會用美洲盃冠軍來換取任何東西。這是我足球生涯中最美好的時刻。我不會用它來交換任何東西。」

蘇亞雷斯是一位充滿活力、技術精湛的射手，對攻門有著精準而致命的眼光，不過他也從未遠離爭議。

除了咬人事件導致他無法繼續參加2014年巴西世界盃之外，他在2010年南非世界盃也被視為球場惡棍，當時他在球門線上策略性地違反規則，以手擋下迦納隊射門，迦納本可因為那一球而晉級。

蘇亞雷斯最後因犯規而遭紅牌罰下，迦納隨後罰踢12碼未進，烏拉圭在PK戰中晉級4強。

蘇亞雷斯後來也協助烏拉圭取得2018年和2022年世界盃資格，並在今年夏天美洲盃以替補身分亮相。烏拉圭後來在季軍戰中擊敗加拿大，蘇亞雷斯在那場比賽中踢進自己的第69顆國家隊進球。

▲▼烏拉圭足球巨星蘇亞雷斯即將告別國家隊。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 足球烏拉圭蘇亞雷斯

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