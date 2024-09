詹皇自信在奧運田徑場也能摘金　「只有籃球成就被記得算失敗」

▲NBA天王詹姆斯。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

NBA天王詹姆斯(LeBron James)在巴黎贏得個人奧運第3金,他最近被問到,若從事其他運動項目是否也能摘金,對此他自信表示,若參加跳遠或跳高應該也有機會。談到希望自己100年後被以什麼方式銘記,他則直言,「如果人們談論我時只提到籃球,我就沒有完成我的使命。」

詹姆斯今夏率美國夢幻男籃完成5連霸壯舉,個人也獲頒巴黎奧運男籃MVP,五環殿堂最後一舞完美落幕。詹皇2003年以「天選之子」的姿態進入NBA,宰制籃球最高殿堂超過20年,被稱為「生化人」的他,近日在節目《The Shop》上談到,自己是否能在另一項運動項目中贏得奧運金牌。

詹姆斯說,「也許是跳遠。我覺得我可以參加跳遠或跳高。給我一些時間。我需要大概6個月或8個月的準備時間來達到那種水準。」

至於希望自己100年後以什麼方式被銘記,詹姆斯坦言他有時也會思考這個問題,「如果人們談論我時只提到籃球比賽,我覺得那樣就算沒有完成我的使命。我在社區所做的事情,和妻子莎凡娜(Savannah James)一起撫養我們孩子的方式,我和單親母親的關係,我和朋友們的友誼,能夠幫助家鄉的人,這些對我來說都很重要。」

詹姆斯利用自己的影響力反對種族歧視,在俄亥俄州阿克倫開辦學校,成為後輩的導師,這位4屆NBA總冠軍得主打算在籃球生涯結束後繼續做這些事。

「如果這些話題在理髮店裡沒人提起,在論壇上也沒人談論,我的使命就還沒完成。」詹姆斯繼續說道,「我的使命還沒結束,我在籃球界年紀很大了,但在人生中我還很年輕。」

How does @KingJames want to be remembered?



The Shop Live From Paris is out now on our YouTube channel. Presented by @Nike. pic.twitter.com/Dp1X4O9ngG