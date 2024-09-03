詹皇自信在奧運田徑場也能摘金　「只有籃球成就被記得算失敗」

▲NBA天王詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA天王詹姆斯(LeBron James)在巴黎贏得個人奧運第3金，他最近被問到，若從事其他運動項目是否也能摘金，對此他自信表示，若參加跳遠或跳高應該也有機會。談到希望自己100年後被以什麼方式銘記，他則直言，「如果人們談論我時只提到籃球，我就沒有完成我的使命。」

詹姆斯今夏率美國夢幻男籃完成5連霸壯舉，個人也獲頒巴黎奧運男籃MVP，五環殿堂最後一舞完美落幕。詹皇2003年以「天選之子」的姿態進入NBA，宰制籃球最高殿堂超過20年，被稱為「生化人」的他，近日在節目《The Shop》上談到，自己是否能在另一項運動項目中贏得奧運金牌。

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詹姆斯說，「也許是跳遠。我覺得我可以參加跳遠或跳高。給我一些時間。我需要大概6個月或8個月的準備時間來達到那種水準。」

▲NBA天王詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

至於希望自己100年後以什麼方式被銘記，詹姆斯坦言他有時也會思考這個問題，「如果人們談論我時只提到籃球比賽，我覺得那樣就算沒有完成我的使命。我在社區所做的事情，和妻子莎凡娜(Savannah James)一起撫養我們孩子的方式，我和單親母親的關係，我和朋友們的友誼，能夠幫助家鄉的人，這些對我來說都很重要。」

詹姆斯利用自己的影響力反對種族歧視，在俄亥俄州阿克倫開辦學校，成為後輩的導師，這位4屆NBA總冠軍得主打算在籃球生涯結束後繼續做這些事。

「如果這些話題在理髮店裡沒人提起，在論壇上也沒人談論，我的使命就還沒完成。」詹姆斯繼續說道，「我的使命還沒結束，我在籃球界年紀很大了，但在人生中我還很年輕。」