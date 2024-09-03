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味全龍「海灘之約女孩日」壓軸　吳詩儀甜美開球助威三連勝

▲▼ 味全龍「海灘之約女孩日」寵粉無限，吳詩儀擔任開球嘉賓 。（圖／味全龍提供）

▲味全龍「海灘之約女孩日」寵粉無限，吳詩儀擔任開球嘉賓 。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／綜合報導

味全龍年度寵粉主題日「海灘之約女孩日」第三天特邀北市拳擊好手巴黎奧運銅牌得主吳詩儀擔任開球嘉賓，同時順利收下主場三連勝。

「海灘之約女孩日」8月30日至9月1日為期三天在天母主場涼夏登場，主視覺以清爽海洋藍作為主色延伸概念，主題球衣首次以淺藍色搭配牛仔丹寧紋路設計，給球迷耳目一新的海灘風情度假風，特別安排人氣兼具帥氣的龍將張祐嘉、劉基鴻與呂詠臻擔綱視覺主角，場內特製三位球星拍照框讓球迷有機會同框為繽紛盛夏留下紀念，周末兩日幸運龍粉特務球迷還能於賽前與龍將近距離互動。

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連續三天的海灘之約女孩日，共吸引超過兩萬一千名觀眾湧入天母球場，主視覺龍將三帥拍貼機吸引絡繹不絕球迷不畏豔陽大排長龍，場外攤位龍粉知己手作教室客製乾燥花擴香片、手機吊飾串珠限定活動報名踴躍。

第三天賽前主舞台巴黎奧運銅牌得主「拳擊甜心」吳詩儀拍照見面會也聚集了大票粉絲爭相上台一睹風采，詩儀自曝在受邀龍隊開球後笑說「很怕自己投不好，於是馬上上網搜尋開球相關影片，也讓我的最愛都變成味全龍」「也會擔心應援三振舞，擔心自己跳不好，覺得應援很不容易，真的是隔行如隔山」。

周末特別安排龍粉特務活動，兩天共14位女性幸運球迷能夠在賽前各自於場上守備位置與龍將近距離互動，同時還能獲得球員親自遞上簽名球的機會，完全為女性球迷量身打造福利。配合海灘之約女孩主題日，Dragon Beauties小龍女除了穿著主題日球衣應援之外，也規劃了海灘風格之私服穿搭，貼近主題日氛圍，讓球迷們大飽眼福，威弟、猛哥兩隻吉祥物，也準備泳圈等道具互動，搭配輕快風格歌曲，打造置身美麗沙灘的感覺。

此外，本次主題日，球團也推出全新衝刺嗆司曲「遍地開花」助威，希望延續2022年衝刺嗆司曲「龍光乍現」(開蕊)，2023年衝刺嗆司曲「Red不可當」的氣勢與概念，動帶球迷團結應援，全力衝刺朝季後賽的目標邁進。

▲▼ 味全龍「海灘之約女孩日」寵粉無限，吳詩儀擔任開球嘉賓 。（圖／味全龍提供）

▲味全龍「海灘之約女孩日」 。（圖／味全龍提供）

▲▼ 味全龍「海灘之約女孩日」壓軸，吳詩儀甜美開球助威三連勝 。（圖／味全龍提供）

▲吳詩儀甜美開球助威三連勝 。（圖／味全龍提供）

關鍵字： 味全龍女孩日吳詩儀開球特別活動

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