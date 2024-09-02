「平鎮雙槍」發威！江庭毅無懼韓國左投猛打賞：回到6年前U12

▲▼2024U18亞青中華隊江庭毅。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

U18亞青先發捕手江庭毅演出猛打賞，與下一棒黃天賜連線，兩人都是來自平鎮高中，先發投手陳睦衡賦予他們「平鎮雙槍」稱號。

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江庭毅3局上敲出中華隊首支安打，而且直接攻佔二壘，靠全紹凱滿壘保送跑回1分，隨後兩打席都無懼韓國兩任左投丁炫瑀、裵璨昇，接連敲出安打，演出猛打賞。

江庭毅自評表現一百分，「之前36人培訓前，有找教練幫忙調整打擊，因為玉山盃表現不好，也擔心被刷掉。更積極更想幫助球隊，比以前還要努力，找打擊突破口。」

過去打擊姿勢肩膀過於用力，沒辦法擊中甜蜜點，江庭毅針對打擊機制作出調整，「跟球放輕鬆，揮棒時透過右手右腳出力，而有所改善。想法上好球來就打，越簡單越好。」談到與陳睦衡搭檔的心得，他也說，「跟他搭配也是一百分！」

江庭毅與黃天賜都搜集滿U12、U15、U18資歷，黃天賜此戰也有安打，平鎮好表現讓陳睦衡給予「平鎮雙槍」稱號，陳睦衡說，「他們在練習賽調整沒有很好，看到他們有好表現很開心。」睽違已久在台灣主場打國際賽，江庭毅也說，「好像回到6年前在台灣打U12的感覺。」

▲▼2024U18亞青黃天賜。（圖／記者李毓康攝）