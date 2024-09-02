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新控球之神只打26分鐘摘金　哈利伯頓自爆在美國隊忙著「招攬」

▲▼溜馬少主哈利伯頓。（圖／翻攝自IG／tyresehaliburton）

▲溜馬少主哈利伯頓。（圖／翻攝自IG／tyresehaliburton，下同）

記者游郁香／綜合報導

溜馬「新控球之神」哈利伯頓(Tyrese Haliburton)是美國夢幻隊的成員之一，他在巴黎奧運總共只打了26分鐘，準決賽和金牌戰都沒上場，仍舊收穫一枚金牌，他自嘲「分組報告什麼都沒做就拿到A的成績」，他近日更開玩笑自爆，奧運期間都忙著「招攬」，試圖說服其他夢幻隊隊友轉戰印第安納。

溜馬少主哈利伯頓上季以場均10.9助攻榮登「助攻王」，他上半季展現驚人的助攻失誤比以及精準的三分球，加上率隊闖入季中錦標賽決賽，讓他連2年進入全明星賽，還獲得「新控球之神」的美名，可惜他下半季受傷勢困擾，整體狀態下滑。

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儘管如此，哈利伯頓仍被選進美國巴黎奧運夢幻隊，但他只打了3場比賽，場均上場不到9分鐘，完全遭到邊緣化，隨隊奪金後，他幽默自嘲，「分組報告什麼都沒做就拿到A的成績。」事後傳出他在巴黎出現小腿傷勢，美國隊雖未對外公布此事，但安排他接受MRI檢查。

▲▼溜馬少主哈利伯頓。（圖／翻攝自IG／tyresehaliburton）

哈利伯頓近日接受《奧什科什西北報》記者馬維爾(Justin Marville)訪問，他開玩笑自爆，自己奧運期間都在忙著幫溜馬招攬球星，「基本上我招募了那支隊伍的每個人。任何想要加入我們印第安納的人，我完全支持。」

在花都完成奧運金牌5連霸的夢幻隊，成員包括3大天王詹姆斯(LeBron James)、柯瑞(Stephen Curry)和杜蘭特(Kevin Durant)，還有塞爾提克一哥塔圖(Jayson Tatum)、七六人頭牌恩比德(Joel Embiid)等多支NBA球隊的當家球星。

哈利伯頓透露，自己也被其他美國隊隊友「招攬」，但他重申不會在印城以外的地方打球，他去年夏天才以5年最高可達2.6億美元(約83.3億台幣)的價碼續約，他上季繳出場均20.1分、10.9助攻和3.9籃板，率隊打進睽違10年的東區冠軍賽。

關鍵字： NBA溜馬哈利伯頓美國男籃2024巴黎奧運

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