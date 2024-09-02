大幅領先幾分不算盜壘？　中職特別規則有明訂

▲台鋼雄鷹陳文杰 。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者歐建智／綜合報導

台鋼雄鷹8月31日與樂天桃猿交手，陳文杰在9局上10比4領先時 ，在壘上無人防守時盜上二壘，引起大比分領先不能盜壘的「潛規則」爭議。然而根據中職聯盟的特別規則條例，已認定「第七局起兩隊分數差距7分（含）以上」才算大幅領先，不能算盜壘。

陳文杰在8月31日9局上敲出右外野安打，打回台鋼雄鷹第10分，以10比4領先，自己站上一壘，此時桃猿一壘手並未守在一壘上，陳文杰利用壞球跑上二壘，之後靠王柏融安打跑回第11分。

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9局上領先6分時盜二壘，陳文杰此舉讓桃猿總教練古久保不滿，對著台鋼雄鷹休息室一直講話，台鋼總教練洪一中也在陳文杰回本壘之後，提醒陳文杰要注意大比分的盜壘。

▲ 陳文杰大比分盜壘，古久保健二不滿 。（圖／CPBL.TV）

大比分下不要盜壘的「潛規則」引發球界及球迷討論，但陳文杰在9局上守備員不守備時跑上二壘，不是應該不記為盜壘，而是野手選擇嗎？

依據棒球規則「9.07（g）跑壘員企圖盜壘時，守方對此行為漠不關心者，對該跑壘員不記錄為盜壘，應記錄為因野手選擇的進壘。」

並且說明，「記錄員對於守備是否漠不關心的判斷，須把下列如：局數、得分、守方是否企圖使跑壘員停留於原壘、或作牽制行為，對於通常入壘補位企圖阻止盜壘的野手是否有入壘之動作，守方對跑壘員之進壘是否顯示不在意，或有強力防止盜壘之情形等，應作全盤性之考慮。」

但中華職棒聯盟有特別規則條例第十條，有關「盜壘成功之紀錄」有特別的認定，「兩隊第四局至第六局分數差距10分（含）以上，或第七局起，兩隊分數差距7分（含）以上，符合規則9.07（g）之相關情形，守隊對跑壘員盜壘並未顯示守備行為亦無關心者，應記錄為野手選擇進壘。」

也就是說，中職明訂6局以內相差10分以上、7局相差7分以上才算是大比分，依規則才不算盜壘成功，訂定什麼狀況大比分、守備漠視下不算盜壘的「潛規則」。