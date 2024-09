激戰至凌晨2點15分創美網史上最晚　鄭欽文三盤晉級16強

▲鄭欽文。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024年美網女單16強重演巴黎奧運金牌戰會師戲碼,最終金牌得主、「中國一姐」鄭欽文還是更勝一籌,以7比6(2)、4比6、6比2三盤擊敗銀牌得主維基奇(Donna Vekić)晉級8強,而這場比賽於美國當地凌晨2點15分結束,創美網女子比賽最晚完賽的紀錄。

2⃣nd straight #USOpen last 8

3⃣rd Grand Slam quarterfinal



????????China's Olympic champion Zheng Qinwen defeated ????????@DonnaVekic 7-6(2), 4-6, 6-2 in their #Paris2024 final rematch



????The 7th seed will face No. 2 seed ????????Aryna Sabalenka in a rematch of the 2024 #AusOpen final#Tennis pic.twitter.com/J2BttW0i8Y