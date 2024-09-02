激戰至凌晨2點15分創美網史上最晚　鄭欽文三盤晉級16強

▲鄭欽文。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年美網女單16強重演巴黎奧運金牌戰會師戲碼，最終金牌得主、「中國一姐」鄭欽文還是更勝一籌，以7比6（2）、4比6、6比2三盤擊敗銀牌得主維基奇（Donna Vekić）晉級8強，而這場比賽於美國當地凌晨2點15分結束，創美網女子比賽最晚完賽的紀錄。

2⃣nd straight #USOpen last 8

3⃣rd Grand Slam quarterfinal



????????China's Olympic champion Zheng Qinwen defeated ????????@DonnaVekic 7-6(2), 4-6, 6-2 in their #Paris2024 final rematch



????The 7th seed will face No. 2 seed ????????Aryna Sabalenka in a rematch of the 2024 #AusOpen final#Tennis pic.twitter.com/J2BttW0i8Y [廣告]請繼續往下閱讀... September 2, 2024

先前兩人在巴黎奧運的金牌爭奪戰交手時，鄭欽文以6比2、6比3擊敗維基奇奪金，然而從紅土轉變到慢速硬地使得比賽變的相當激烈，首盤雙方都各自保住前6個發球局，搶7時鄭欽文靠著發球優勢以及打出關鍵致勝球的好表現下，以7比2拿下。

次盤維基奇率先破發取得2比0領先，但鄭欽文不甘示弱馬上回破，並在下一個發球局挽救兩個破發點將比數追至3比3；關鍵第10局維基奇在5比4領先時利用一記反手致勝球破掉了鄭欽文的發球局，以6比4拿下第二盤。

Zheng Qinwen back-to-back US Open quarter-finalist pic.twitter.com/2SSjxWQb3S — qinwon (@IdemoAna) September 2, 2024

決勝盤鄭欽文早早掌控比賽節奏，她利用兩次暴力的正手擊球完成二破，以6比2拿下第三盤鎖定勝利，晉級16強，屆時對手將是同樣以發球聞名的白俄羅斯前世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）。

We've got a rematch of the 2024 Australian Open final



Aryna Sabalenka takes on Zheng Qinwen for a spot in the semifinals #USOpen pic.twitter.com/6WSNK9a0Zo — Tennis Channel (@TennisChannel) September 2, 2024

比賽於美國當地時間凌晨2點15分結束，創下美網女子比賽最晚完賽的紀錄，先前的紀錄是由沙卡里（Maria Sakkari）和安德烈斯庫（Bianca Andreescu）在2021年創下的，當時沙卡里在凌晨2點13分以6比7（2）、7 比6（6）、6比3獲勝。