陳文杰3安猛打開轟　台鋼15安11比4勝桃猿

▲陳文杰 。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者王真魚／桃園報導

台鋼雄鷹、樂天桃猿31日交手形成打擊戰，兩隊皆繳出雙位數安打，杜家明貢獻雙安、雙打點，包括勝利打點，獲選單場MVP，陳文杰3安猛打賞，包括擊出全壘打，幫助台鋼終場11比4勝桃猿，終止2連敗。

台鋼1局到4局都有分數進帳，杜家明首局適時安打先馳得點；2局攻勢由對方失誤開始，曾子祐高飛犧牲打帶1分打點。3局由張肇元、郭阜林安打串連再添2分。

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王柏融4局擊出二壘安打帶有1分打點，再靠杜家明敲安，跑回球隊第6分。

桃猿在4局下靠馬傑森安打破蛋追分，5局下持續反攻，陳晨威掃二壘長打貢獻1分，朱育賢2分打點安打，比數追至2分差。

6局上，陳文杰砲轟莊昕諺，本季第6轟出爐，拉開比數。8局上，魔鷹也敲安建功，再添1分。9局上，桃猿一壘手發生失誤，又讓台鋼展開一波攻勢，陳文杰、王柏融串連安打，助隊單局攻下3分，擴大領先。

桃猿今天推出洋投魔神樂先發，只投4局用97球退場，被敲6安，失掉6分、3分責失，吞本季第2敗。

台鋼由哈瑪星先發，5局投球被敲10支安打，失掉4分責失，多虧打線支援，拿下勝投。

▲杜家明 。（圖／台鋼雄鷹提供）

