運動雲

>

陳文杰3安猛打開轟　台鋼15安11比4勝桃猿

▲▼ 陳文杰、杜家明 。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲陳文杰 。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者王真魚／桃園報導

台鋼雄鷹、樂天桃猿31日交手形成打擊戰，兩隊皆繳出雙位數安打，杜家明貢獻雙安、雙打點，包括勝利打點，獲選單場MVP，陳文杰3安猛打賞，包括擊出全壘打，幫助台鋼終場11比4勝桃猿，終止2連敗。

台鋼1局到4局都有分數進帳，杜家明首局適時安打先馳得點；2局攻勢由對方失誤開始，曾子祐高飛犧牲打帶1分打點。3局由張肇元、郭阜林安打串連再添2分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王柏融4局擊出二壘安打帶有1分打點，再靠杜家明敲安，跑回球隊第6分。

桃猿在4局下靠馬傑森安打破蛋追分，5局下持續反攻，陳晨威掃二壘長打貢獻1分，朱育賢2分打點安打，比數追至2分差。

6局上，陳文杰砲轟莊昕諺，本季第6轟出爐，拉開比數。8局上，魔鷹也敲安建功，再添1分。9局上，桃猿一壘手發生失誤，又讓台鋼展開一波攻勢，陳文杰、王柏融串連安打，助隊單局攻下3分，擴大領先。

桃猿今天推出洋投魔神樂先發，只投4局用97球退場，被敲6安，失掉6分、3分責失，吞本季第2敗。

台鋼由哈瑪星先發，5局投球被敲10支安打，失掉4分責失，多虧打線支援，拿下勝投。

▲▼ 陳文杰、杜家明 。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲杜家明 。（圖／台鋼雄鷹提供）

關鍵字： 棒球台鋼雄鷹樂天桃猿MVP陳文杰中職

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／吳念庭被球擊已送醫　洪總透露傷到鼻樑：一直流血

快訊／吳念庭被球擊已送醫　洪總透露傷到鼻樑：一直流血

快訊／味全龍沒註冊泰迪　最終4洋投底定

快訊／味全龍沒註冊泰迪　最終4洋投底定

洪總賽後不滿判決衝撞「小房間」　聯盟重罰2萬

洪總賽後不滿判決衝撞「小房間」　聯盟重罰2萬

完了！9局大比分盜壘讓阿公生氣　陳文杰賽後道歉：我的錯

完了！9局大比分盜壘讓阿公生氣　陳文杰賽後道歉：我的錯

快訊／中信兄弟割捨象魔力　確定4洋投續留

快訊／中信兄弟割捨象魔力　確定4洋投續留

球會自己跑！韓職「神奇二壘安打」滾上牆再跳過全壘打牆

球會自己跑！韓職「神奇二壘安打」滾上牆再跳過全壘打牆

改判簡直亂來！洪總直衝小房間：我不是要輸贏，我是想講道理

改判簡直亂來！洪總直衝小房間：我不是要輸贏，我是想講道理

大谷翔平43轟、43盜史上第一人　道奇10比9險勝響尾蛇

大谷翔平43轟、43盜史上第一人　道奇10比9險勝響尾蛇

兄弟投手林暉盛8月升一軍1球未投就註銷　王建民：要去當兵了

兄弟投手林暉盛8月升一軍1球未投就註銷　王建民：要去當兵了

大谷翔平第29個球場開轟　距離全球場制霸還差3座

大谷翔平第29個球場開轟　距離全球場制霸還差3座

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

熱門新聞

快訊／吳念庭被球擊已送醫　洪總透露傷到鼻樑：一直流血

快訊／味全龍沒註冊泰迪　最終4洋投底定

洪總賽後不滿判決衝撞「小房間」　聯盟重罰2萬

完了！9局大比分盜壘讓阿公生氣　陳文杰賽後道歉：我的錯

快訊／中信兄弟割捨象魔力　確定4洋投續留

球會自己跑！韓職「神奇二壘安打」滾上牆再跳過全壘打牆

讀者回應

﻿

熱門新聞

1吳念庭已送醫　洪總透露：一直流血

2味全龍沒註冊泰迪　最終4洋投定

3洪總不滿判決直衝「小房間」遭罰2萬

4大比分盜壘讓阿公生氣了　陳文杰道歉

5中信兄弟割捨象魔力　確定4洋投續留

最新新聞

1陳俊秀棒打富藍戈：掌握失投球

2洪總想說最多失3分　台鋼「蠶食」魔神樂

3主審右胸挨球吻　平野惠一關心

4平野惠一談21歲小將代打觸擊價值

5大比分盜壘讓阿公生氣了　陳文杰道歉

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

#大谷翔平 與愛犬Decoy一起開球！ #MLB

陳晨威「情緒很難忍得住」　開轟落淚：感謝阿嬤保佑我

走過煎熬復健情緒湧現　象魔力哽咽：感謝大家沒放棄

象魔力復出平野有500分的感動　黃恩賜隔709天勝投也懂：辛苦了

ELLA「聊DIY帶動作」楊祐寧嚇歪　記者會上健康教育狂喊：會陰啊～

【開學前一天趕作業】被台鋼吉祥物抓包全部擦掉！ #棒球

正港分局直擊！王淨遇到KID就破功...後台吵不停XD　坤達「站台」認：想打謝正達

韓客機遇颱風「整架被吹跑」　劇烈搖晃降落福岡機場失敗

開學前去棒球場趕作業　被吉祥物抓包搶來擦掉
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366