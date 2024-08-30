黃恩賜中繼奪勝兄弟踢館成功　悍將單月16敗平聯盟紀錄

▲宋晟睿。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／新北報導

中信兄弟30日與富邦悍將交手，象魔力復出投4局失1分，黃恩賜接替2局都製造3上3下，兄弟靠4局上、6局上適時攻下分數，最終以3比1獲勝，黃恩賜中繼奪本季首勝，而富邦悍將8月吞下第16敗追平中職史上單月最多敗紀錄。

兄弟4局上開啟攻勢，宋晟睿掃出左外野深遠二壘安打，許基宏補上中外野安打趁傳上二壘，宋晟睿助兄弟先馳得點，跑回本壘時，總教練平野惠一直接送上一大桶高蛋白引起球迷熱議。陳子豪擊出深遠飛球，許基宏衝向三壘，曾頌恩適時左外野平飛安打再下一城，取得2比0領先。

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兄弟洋投象魔力復出首戰，前2局度過得點圈危機，3局下製造3上3下。申皓瑋4局下掃出安打，利用滾地球推進，董子恩連兩打席攻破象魔力防線，掃出二壘安打追回1分，戴培峰擊出安打，董子恩本壘前遭到觸殺。

岳政華6局上選到保送，發動盜壘攻勢後，利用江少慶暴投，戴培峰第一時間找不到球，直接衝回本壘得分，拉開至3比1。江少慶隨後飆三振，解決1出局後退場，歐書誠接替，觸身球保送許基宏後「拆彈」解危。

▲象魔力。（圖／中信兄弟提供）

象魔力相隔515天一軍先發，主投4局，用了83球，包含49顆好球，被敲6支安打，有2次保送，奪3次三振，失1分，防禦率2.25。兄弟牛棚5局提前上陣，黃恩賜接替2局，被敲1安打無失分，呂彥青、蔡齊哲、吳俊偉順利守成。

江少慶一軍復出第二戰，投5.1局被敲5支安打，有1次保送，奪4次三振，失3分，承擔敗投。

富邦悍將8月戰績低迷，累計4勝16敗，過去包括2012年8月興農牛、2014年5月中信兄弟、2015年9月統一獅、2018年4月中信兄弟都曾單月16敗，並列單月最多敗聯盟紀錄。

▲富邦悍將江少慶。（圖／富邦悍將提供）