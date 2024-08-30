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猿4輪投手看好近1、2年上一軍　哥哥也吸引職棒球團目光

▲▼ 王宇翔、賴威誠 。（圖／樂天桃猿提供）

▲王宇翔 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿今年選秀選進4名投手，李家明30日升上一軍待命。副領隊沈鈺傑進一步透露，東體出身的王宇翔，也有機會在近1、2年成為一軍可用戰力。

王宇翔為U23中華隊王宇傑的弟弟，沈鈺傑指出，王宇翔擁有一顆犀利的滑曲球，加上直球速度能到150公里，球探看好後援發展。

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不過沈鈺傑也說，考量到他還年輕，在二軍也是會嘗試安排先發，「他的球很有威力，讓他累積經驗，或許下一兩年就會對一軍有幫助。」

值得一提的是，王宇翔哥哥王宇傑，現效力台電成棒隊，同樣有職棒球團關注，甚至有中職球隊表明會在前段輪次選他，不過他本人想法堅定，選擇留在業餘發展。

王宇傑目前是U23中華隊一員，定位終結者。沈鈺傑直言，他絕對有條件挑戰職棒，「球的品質各方面都很好，一直是關注度滿高的選手。」

桃猿另外在第6輪選進的投手賴威誠，今年會以強化身體為主。沈鈺傑表示，到年底都不會讓他出賽，「就讓他慢慢調整、銜接職棒，接下來朝先發培養。」

至於李家明、盧冠宇，是較成熟的投手，兩人都已經在二軍出賽。其中李家明已經在今天被叫上一軍，預計在牛棚待命。

▲▼ 王宇翔、賴威誠 。（圖／樂天桃猿提供）

▲賴威誠 。（圖／樂天桃猿提供）

關鍵字： 桃園樂天桃猿投手U23中華隊職棒王宇翔王宇傑

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