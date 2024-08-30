桃猿今迎9名新人未見匾額　3打者有望季末開箱

▲樂天桃猿為新人舉辦加盟儀式 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿今為9名新人舉辦加盟儀式，過往專為新秀打造的匾額消失了。不過球團賽前仍很有心為小朋友安排理財課程。副領隊沈鈺傑點名張趙紘、曾冠傑以及何品室融，今年有機會在季末開箱。

桃猿今年選秀依序指名張趙紘、何品室融、曾冠傑、王宇翔、游承勳、賴威誠、李家明、呂承諺、許賀捷、盧冠宇。其中許賀捷決定先唸大學而未加盟。

[廣告]請繼續往下閱讀...

9名新人全員到齊，球團安排他們上財務規劃講座，灌輸正確的理財觀念。總教練古久保健二勉勵小球員，現在已經站在職棒起跑點，希望他們能夠學習到很多東西，「向學長多看、多學習，包括技術、練習方面，變成自己的東西。」

球團今天已將7輪投手李家明拉上一軍，另外註冊張趙紘、曾冠傑，接下來可能會再註冊何品室融。沈鈺傑表示，只要有在60人名單，今年都有機會上來，「但也要看他們加入後，身體狀況以及實戰的狀況，如果都沒問題，應該是有機會。」

猿今年只選一名外野手為何品室融，內外兼修的他，因為高中以外野為主，加入桃猿之後，球團也會安排他先從外野起步。

自2015年以來，桃猿隊每年為新秀準備匾額，近年更保持了為第一指名選手頒發匾額的傳統。去年，林子偉獲贈了「天之驕子」匾額。然而，隨著團隊的更替，今年的新秀歡迎儀式上，匾額的傳統未能延續。

