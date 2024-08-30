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桃猿今迎9名新人未見匾額　3打者有望季末開箱

▲▼ 樂天桃猿為新人舉辦加盟儀式 。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿為新人舉辦加盟儀式 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿今為9名新人舉辦加盟儀式，過往專為新秀打造的匾額消失了。不過球團賽前仍很有心為小朋友安排理財課程。副領隊沈鈺傑點名張趙紘、曾冠傑以及何品室融，今年有機會在季末開箱。

桃猿今年選秀依序指名張趙紘、何品室融、曾冠傑、王宇翔、游承勳、賴威誠、李家明、呂承諺、許賀捷、盧冠宇。其中許賀捷決定先唸大學而未加盟。

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9名新人全員到齊，球團安排他們上財務規劃講座，灌輸正確的理財觀念。總教練古久保健二勉勵小球員，現在已經站在職棒起跑點，希望他們能夠學習到很多東西，「向學長多看、多學習，包括技術、練習方面，變成自己的東西。」

球團今天已將7輪投手李家明拉上一軍，另外註冊張趙紘、曾冠傑，接下來可能會再註冊何品室融。沈鈺傑表示，只要有在60人名單，今年都有機會上來，「但也要看他們加入後，身體狀況以及實戰的狀況，如果都沒問題，應該是有機會。」

猿今年只選一名外野手為何品室融，內外兼修的他，因為高中以外野為主，加入桃猿之後，球團也會安排他先從外野起步。

自2015年以來，桃猿隊每年為新秀準備匾額，近年更保持了為第一指名選手頒發匾額的傳統。去年，林子偉獲贈了「天之驕子」匾額。然而，隨著團隊的更替，今年的新秀歡迎儀式上，匾額的傳統未能延續。
 

關鍵字： 桃猿隊新秀加盟儀式理財課程一軍中職樂天桃猿何品室融曾冠傑張趙紘

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