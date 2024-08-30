桃猿7輪珍珠李家明上一軍！曾開TJ感謝蕭憶銘自掏腰包助復健

▲李家明 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿30日拉上本季選秀第7輪新人李家明，總教練古久保健二透露，在今年測試會對他印象相當深刻，是可用即戰力。李家明前一天晚上得知上一軍消息，直言嚇一跳，「還以為管理在開玩笑。」

李家明棒球之路並非一直都很順遂，他在大學二年級動過Tommy John手術，傷後相當迷惘，「那時不知道要幹嘛，學校資源也有限。」但教會遇到的職棒學長拉了他一把。

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他口中的學長是今年仍在二軍奮鬥的捕手蕭憶銘，「那時學長幫我出了復健課的錢，叫我去上。」除了蕭憶銘，教會認識的一位叔叔，也常常贊助他營養品。

李家明自屏東美和科技大學畢業後，加入業餘紅尾成棒隊，2023年首次投入選秀但落選，今年二度叩關，獲得青睞。

「那時落選，一直猶豫要不要再出來，還是在業餘把球打好就好，但身邊教練、學長一直鼓勵我，也給我很多幫助，包括蔡友達教練還有鄭錡鴻學長。」他們告訴他，必須向上提升能力，以職業方式調整，才有可能搶進職棒窄門，「有些投球策略，我也會詢問錡鴻學長。」

李家明今年在第7輪獲得桃猿青睞，自己也很驚喜，「本來想說都選高中生，還不會輪到我，我自己的年紀也算大。」古久保健二表示，「測試會時就有看過他，是可用之兵，也是測試中最好的投手，因為這樣把他選進來，加上之後在二軍的出賽，表現也滿好的。」

前一天收到上一軍通知，李家明說，「本來以為只是參加加盟儀式，想說沒什麼特別，後來還有問家人要不要上來，我還跟他們講說，等我比賽再來看就好。」沒想到晚上就接到管理電話，「他叫我今天上來時順便把球具帶上來，我還以為他在跟我開玩笑。」

古久保表示，今天拉他升上一軍，會盡量讓他面對較輕鬆的狀況，有可能是比分較大的時候。至於楊彬下二軍，主要是他近期在一軍很久沒出賽，希望下去二軍能多點出賽機會，藉此找回比賽感覺。

相比業餘層級，李家明直言，一開始狀況時好時壞，和投手教練川案強耕通後持續調整菜單，狀況漸入佳境。這次上來一軍，他希望能夠全力為球隊搶勝，想辦法拿到季後賽門票。

▲蕭憶銘。（圖／富邦悍將提供）