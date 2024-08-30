運動雲

>

桃猿7輪珍珠李家明上一軍！曾開TJ感謝蕭憶銘自掏腰包助復健

▲▼ 李家明 。（圖／記者王真魚攝）

▲李家明 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿30日拉上本季選秀第7輪新人李家明，總教練古久保健二透露，在今年測試會對他印象相當深刻，是可用即戰力。李家明前一天晚上得知上一軍消息，直言嚇一跳，「還以為管理在開玩笑。」

李家明棒球之路並非一直都很順遂，他在大學二年級動過Tommy John手術，傷後相當迷惘，「那時不知道要幹嘛，學校資源也有限。」但教會遇到的職棒學長拉了他一把。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他口中的學長是今年仍在二軍奮鬥的捕手蕭憶銘，「那時學長幫我出了復健課的錢，叫我去上。」除了蕭憶銘，教會認識的一位叔叔，也常常贊助他營養品。

李家明自屏東美和科技大學畢業後，加入業餘紅尾成棒隊，2023年首次投入選秀但落選，今年二度叩關，獲得青睞。

「那時落選，一直猶豫要不要再出來，還是在業餘把球打好就好，但身邊教練、學長一直鼓勵我，也給我很多幫助，包括蔡友達教練還有鄭錡鴻學長。」他們告訴他，必須向上提升能力，以職業方式調整，才有可能搶進職棒窄門，「有些投球策略，我也會詢問錡鴻學長。」

李家明今年在第7輪獲得桃猿青睞，自己也很驚喜，「本來想說都選高中生，還不會輪到我，我自己的年紀也算大。」古久保健二表示，「測試會時就有看過他，是可用之兵，也是測試中最好的投手，因為這樣把他選進來，加上之後在二軍的出賽，表現也滿好的。」

前一天收到上一軍通知，李家明說，「本來以為只是參加加盟儀式，想說沒什麼特別，後來還有問家人要不要上來，我還跟他們講說，等我比賽再來看就好。」沒想到晚上就接到管理電話，「他叫我今天上來時順便把球具帶上來，我還以為他在跟我開玩笑。」

古久保表示，今天拉他升上一軍，會盡量讓他面對較輕鬆的狀況，有可能是比分較大的時候。至於楊彬下二軍，主要是他近期在一軍很久沒出賽，希望下去二軍能多點出賽機會，藉此找回比賽感覺。

相比業餘層級，李家明直言，一開始狀況時好時壞，和投手教練川案強耕通後持續調整菜單，狀況漸入佳境。這次上來一軍，他希望能夠全力為球隊搶勝，想辦法拿到季後賽門票。

▲蕭憶銘。（圖／富邦悍將提供）

▲蕭憶銘。（圖／富邦悍將提供）

關鍵字： 李家明樂天桃猿蕭憶銘職棒選秀

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

小粉紅又來！國際射擊賽搶走中華民國國旗　遭取消資格

小粉紅又來！國際射擊賽搶走中華民國國旗　遭取消資格

快訊／咖哩大神續留勇士！　柯瑞簽1年「19.9億台幣」天價合約

快訊／咖哩大神續留勇士！　柯瑞簽1年「19.9億台幣」天價合約

快訊／「麟榤配」又贏了！　南韓公開賽強勢挺進男雙4強

快訊／「麟榤配」又贏了！　南韓公開賽強勢挺進男雙4強

快訊／巴黎帕運中華隊首面獎牌出爐　蕭翔文跆拳道奪銅

快訊／巴黎帕運中華隊首面獎牌出爐　蕭翔文跆拳道奪銅

成龍任帕運頒獎嘉賓　蕭翔文：他問我是台灣人嗎

成龍任帕運頒獎嘉賓　蕭翔文：他問我是台灣人嗎

快訊／泰迪回鍋中職　味全龍宣布簽約選穿39號

快訊／泰迪回鍋中職　味全龍宣布簽約選穿39號

有夠可愛！大谷翔平愛犬驚喜登場　完成史上最萌開球儀式

有夠可愛！大谷翔平愛犬驚喜登場　完成史上最萌開球儀式

鵜鶘威廉森減重成功胖虎變瘦虎！甜瓜大讚：人生最佳狀態

鵜鶘威廉森減重成功胖虎變瘦虎！甜瓜大讚：人生最佳狀態

中職打者補強U23火力　先發棒次、守位已成形

中職打者補強U23火力　先發棒次、守位已成形

林振瑋159公里火球飆9K　無失分完美投球奪本季第10勝

林振瑋159公里火球飆9K　無失分完美投球奪本季第10勝

女警太正！詐騙車手乖乖認罪　被逮捕不忘誇：好漂亮的警察

熱門新聞

小粉紅又來！國際射擊賽搶走中華民國國旗　遭取消資格

快訊／咖哩大神續留勇士！　柯瑞簽1年「19.9億台幣」天價合約

快訊／「麟榤配」又贏了！　南韓公開賽強勢挺進男雙4強

快訊／巴黎帕運中華隊首面獎牌出爐　蕭翔文跆拳道奪銅

成龍任帕運頒獎嘉賓　蕭翔文：他問我是台灣人嗎

快訊／泰迪回鍋中職　味全龍宣布簽約選穿39號

讀者回應

﻿

熱門新聞

1小粉紅又來！國際射擊賽搶走中華民國國旗

2柯瑞續留勇士！　1年19.9億台幣巨約

3麟榤配好猛！　南韓公開賽闖男雙4強

4蕭翔文好威！　巴黎奧運奪跆拳道銅牌

5成龍帕運頒獎　蕭翔文：他問我是台灣人嗎

最新新聞

1陳仕朋連續6季100局現役第3人

2李家明上一軍！蕭憶銘自掏腰包助復健

3林俊易強勢出擊　南韓公開賽男單4強到手

4張育成左手指消腫歸隊先發　「打到球就沒事」

5上周末接味全邀約　泰迪爽快答應

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

陳晨威「情緒很難忍得住」　開轟落淚：感謝阿嬤保佑我

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

蔡鎮宇「平常有做準備」　樂天教頭讚陳晨威重要一擊

練習賽暫停！辜仲諒喊話　「絕不能輸韓國」向總統爭取資源

連4棒都短打是什麼水準？　辜仲諒督促中華隊：要能攻不要只靠守

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

女兒頭髮卡史萊姆超崩潰　媽「鹽巴＋水」順利清除

男伸舌舔電蚊拍想證明故障　下秒「啪！」慘叫摀嘴超尷尬
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366