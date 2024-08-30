44歲老將希爾連續20季大聯盟出賽　現役球員唯一

44-year-old Rich Hill.



How it started ➡️ How it's going pic.twitter.com/1HhPol5fbl — MLB (@MLB) August 30, 2024

實習記者李立祥／綜合報導

紅襪44歲老將左投希爾（Rich Hill）今天（30日）對藍鳥的比賽中繼登板，成為現役球員唯一達成連20季大聯盟出賽，賽後他在休息室情緒激動、感慨萬千。

希爾在7局上2人出局上場，二壘有人的情況下，將打者瓦修（Daulton Varsho）三振出局，幫助紅襪順利完成這局；8局下希爾再次登場，用1次三振和2個滾地球出局，完美解決3名打者。總計1.1局用了20球，送出2次三振無保送、無安打、無失分。無奈紅襪打線熄火，整場只敲出2支安打，終場以0比2敗給藍鳥。

賽後希爾表示，「能走到今天這一步，我得感謝很多人，讓我能回到賽場並繼續投球。這是我一直熱愛的工作，能繼續做這件事，我感到非常幸運。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

同時希爾也以44歲的年齡，追平「老蝴蝶」威克菲爾（Tim Wakefield）創下的紅襪隊史最老出賽紀錄。

▲紅襪44歲老將左投希爾（Rich Hill）。（圖／達志影像／美聯社）